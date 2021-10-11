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تنظيف درج الغسالة الاتوماتيك مهما كان مليان رواسب، يعتبر تنظيف درج الغسالة الاتوماتيك من أهم المواضيع التي تشغل الكثير من السيدات، حيث الدرج هو أهم جزء في الغسالة، نظرًا لكونه يتم وضع كمية المسحوق، التي يتم وضعها من أجل غسل الملابس، التي توجد في الغسالة، وعدم تنظيف الدرج يتسبب في تعطل الغسالة نتيجة لتراكم البكتيريا، والأوساخ بالدرج وفى مقالنا قد قدمنا طرق كيفية تنظيف درج الغسالة الاتوماتيك بطرق سهلة وبسيطة جدا تنظيف درج الغسالة الاتوماتيك مهما كان مليان رواسب وصفات تنظيف درج الغسالة الاتوماتيك يوجد مجموعة من الوصفات المنزلية ذات الفاعلية العالية ومنها: تنظيف درج الغسالة بالليمون مكونات تنظيف درج الغسالة بالليمون ثمرتان من الليمون.

ملعقتان من ماء الورد.

كمية مناسبة من الديتول.

قطعة من القماش. طريقة تحضير تنظيف درج الغسالة بالليمون نقوم بعمل عصير الليمون، ونضيف ماء الورد إليه، ثم نقوم بترك الخليط حوالي ساعة.

بعد ذلك تضع كمية بسيطة من الديتول في درج الغسالة ، مع الخليط، الذي تم تحضيره من عصير الليمون، مع ماء الورد.

، مع الخليط، الذي تم تحضيره من عصير الليمون، مع ماء الورد. ننتظر حوالي ربع ساعة من وضع الخليط.

نقوم بملأ نصف القطعة بالماء نلاحظ زوال كل الأوساخ، التي توجد بالدرج بكل سهولة. طريقة أخرى لتنظيف درج الغسالة ببيكربونات الصوديوم مكونات تنظيف درج الغسالة ببيكربونات الصوديوم ملعقتان من ماء الورد.

2معلقة من الملح.

ملعقتان من بيكربونات الصوديوم.

ملعقة من الجاز الأسود.

قطعة قماش. طريقة تحضير تنظيف درج الغسالة ببيكربونات الصوديوم نقوم بوضع كمية مناسبة من الجاز في درج الغسالة.

نضيف كل المكونات الأخرى مع بعضها البعض.

ننتظر حوالي نصف ساعة من وضع الجاز، ثم نقوم بوضع الخليط في الدرج.

سوف نلاحظ بعد مرور حوالي عشر دقائق إزالة كافة الأوساخ من الدرج، الذي يتواجد في الغسالة.

لابد أن يتم تكرار تلك الوصفة في كل شهرين حتى نضمن عدم تراكم كافة الأوساخ أو الفطريات بالدرج، الذي قد يتسبب بدوره في عدم قيام الغسالة بدورها على أكمل وجه.

وكذلك لابد من وضع معكر بالغسيل لتجنب رائحة الجاز المستخدم في التنظيف. الوسوم عمر شويل - جدة طرق تنظيف درج الغسالة الاتوماتيك مهما كان مليان رواسب وترسبات المسحوق بكل سهولة - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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