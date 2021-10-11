شوف عروض العثيم اليوم مع مهرجان الطازج الإثنين 10 أكتوبر 2021

عروض العثيم اليوم، ينتظر عملاء أسواق عبد الله العثيم السعودية كل يوم إثنين عروض الطازج كيلو عليك وكيلو علينا حيث تقوم الأسواق بتقديم عرض يومي لتقديم عروض الطازج الذي يحمل الخصومات مع توفير أحسن المنتجات فكل ما عليك هو التوجه لأحد الفروع التابعة لأسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية لتحصل على كل ما تريده ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم عروض العثيم اليوم مع مهرجان الطازج وسنطلعكم على كل ماهو موجود داخل العروض المقدمة.

عروض العثيم اليوم مع مهرجان الطازج

مهرجان الطازج اليوم الإثنين من أسواق عبد الله العثيم حيث تقدم في قسم الأجبان جبن رومي مصري تشيز لاند سعر الكيلو 27.95 ريال سعودي وكيلو عليك وكيلو علينا من شبيه جبن دوبل كريم سعر الكيلو الواحد 22.95 ريال سعودي وشبيهة قشطة الطيب طازج بسعر 15.95 ريال سعودي للكيلو ولبنة فيرست تشويز سعر العلبة 15.95 وسعر العلبة الأكبر 42.95 ريال سعودي و استمتع بعرض 1+ 1 مجاناً على كلاً من خلطة زبدة إماراتي سعر الكيلو منها 14.25 ريال سعودي وزيتون كوبوليفا أسود بسعر 21.80 ريال سعودي للكيلو، أما عن قسم المخبوزات فيتوفر حلا جوز الهند والكريز سعر الطبق 8.95 ريال سعودي وكيك الدخن بالتمر وجاء سعر العلبة 5.95 ريال سعودي وزود أصابع نوتيلا 400 جرام بسعر 9.95 ريال سعودي وزود معجنات مشكلة علبة ذات حجم وسط بسعر 8 ريال سعودي وبيتزا خضار وسط بسعر 7.95 ريال سعودي كما يوجد الكثير من الأقسام المختلفة والتي تتوافر بها الكثير من العروض مثل قسم الفواكه والخضروات وقسم اللحوم كما يوجد عدد من مستلزمات المطبخ التي تقدمها العثيم في عروضها اليوم.

قسم اللحوم

تقدم الأسواق اليوم لحوم طازجة بسعر التكلفة ومنها الآتي:

لحم عجل بلدي بدون عظم سعر الكيلو 38.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو الواحد من لحم عجل بلدي بالعظم 30.95 ريال سعودي.

لحم غنم نعيمي بالعظم سعر الكيلو الواحد 59.95 ريال سعودي.

عروض قسم البهارات

يوجد بهارات منها بسعر التكلفة ومنها ما تقدمه الأسواق مع عروض كيلو عليك وكيلو علينا حيث يوجد فلفل أسود حب سعر الكيلو + كيلو مجاناً 57.95 ريال سعودي أما ما تقدمه بسعر التكلفة فنجد هيل زدني برطمات 250 جرام بسعر 28.95 ريال سعودي وقرنفل مطحون سعر الكيلو 65.95 ريال سعودي وفول سوري حب سعر الكيلو 9.95 ريال سعودي كما يوجد قهوة برازيلي وسميد زود ناعم وغيرها.