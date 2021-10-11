شوف عروض سفاري قطر الأسبوعية تمديد عروض ال 10و20و30 ريال قطري

عروض سفاري قطر ، تسوق من أسواق سفاري قطر وأشتري مقاضيك الشهرية بأسعار تنافسية، وموفرة، بجانب الدخول في سحب علي جوائز رائعة، عند التسوق بقيمة 50 ريال قطري يحصل العميل علي كوبون سحب إلكتروني، الجائزة الأولي قيمتها 10،000 ريال قطري ل 5 فائزين، الجائزة الثانية 7،500 ريال ل 10 فائزين، الجائزة الثالثة 5000 ريال ل 15 فائز، الجائزة الرابعة 2500 ريال ل 20 فائز، الساحب القادم سيكون في سفاري مول ابو هامور يوم 20/10/2021 العرض قائم بجميع فروع سفاري بالدوحة.

عروض سفاري قطر الأسبوعية تمديد عروض ال 10و20و30 ريال قطري

أقوي عروض التوفير من أسواق سفاري قطر الأسبوعية، إذا كنت تشعر بالجوع وترغب في تناول وجبة لذيذة وقضاء وقت ممتع، تناول وجبة الأرز بالكمون مع الدجاج المقلي المقرمش ب 10 ريال فقط، أو وجبة خفيفة 6 حبات مشكلةأو فادا باف ب 10 ريال قطري، هل تحب الطعام الهندي ذو النكهة القوية والفريدة تناول مخلوطة هندي مشكلة ب 10 ريال قطري.

عروض سفاري قطر اليوم

السمبوسة من الوجبات اللذيذة سريعة التحضير، متنوعة الحشو مابين اللحوم والخضروات والجبن، 15 دقيقة وتكون جاهزة للتقديم، مع طبق من الأرز والسلطة الخضراء، ويكون لدينا وجبة لذيذة خلال 15 دقيقة، وكذلك ناجتس الدجاج ذات الأشكال الطفولية المبهجة التي تجعل الأطفال يعشقون تناولها، النقانق، وسمك الفيلية المتبل بالبقسماط، كل تلك الأطعمة ب 10 ريال قطري في أسواق سفاري.

عروض قطر الأسبوعية

الويك أند لا يكتمل بدون التسالي والمقرمشات، والشيبس، وتجمع جميع أفراد العائلة أمام التلفاز معا لقضاء أمسية عائلية ووقت ممتع، ومشاهدة أحد الأفلام، أو التسامر وتبادل الأحاديث، لذا عرض لايز ال 5 حبات نكهات متنوعة مناسب جداً ب 10 ريال فقط، الفول السوداني المملح 2 حبة من بابارا ب 10 ريال.