شوف عروض لولو البحرين أقوي العروض الأسبوعية

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عمر شويل - جدة عروض لولو البحرين ، السلع الاستهلاكية التي يحتاج إليها المستهلك متنوعة منها السلع التي لا غني عنها، وعادة ما تأخذ النصيب الأكبر من العروض، لأن يزيد الطلب عليها والسحب بشكل يومي، وفي أي وقت مثل الخبز والمياه والمشروبات المرطبة والسكر والأرز، تلك السلع ذات قيمة مالية منخفضة، وهامش ربحها ليس بالكبير، ويسهل الحصول عليه، مقارنة بالسلع الأخري، ذلك النوع يطلق عليه السلع الميسرة.

عروض لولو البحرين أقوي العروض الأسبوعية

السلع الميسرة دائما ماتحتل قائمة مشتريات المستهلك، لا بديل عن شرائها، النوع الأخر من السلع يعرف بإسم السلع التسويقية، هذا النوع مثل شراء ثلاجة أو تلفاز، تلك سلع استهلاكية، ولكنها ذات قيمة مالية عالية مقارنة بالسعل الميسرة، ولا يشتريها المستهلك بسهولة، أو بشكل مستمر، بل يقارن بين الأنواع والجودة، والخصائص التي يتضمنها المنتج وترضي رغباته.

عروض لولو البحرين الأسبوعية

النوع الثالث من السلع يطلق عليها الخاصة، الإقبال علي شرائها يكون محدود جداً، ولا يسهل العثور عليها، فهي سلع من النوع الإنتقائي، ويجب التسويق لها بشكل مكثف حتي يستطيع المستهلك العثور عليها، ورفع نسبة المبيعات، علي سبيل المثال الأدوات الرياضية، أو الساعات.

عروض لولو هايبر ماركت البحرين

جميع أنواع السلع الاستهلاكية متاحة في أسواق لولوماركت البحرين وتشملها الخصومات، سنبدأها بأسعار السلع الميسرة من سكر وزيت وبيض ولحوم وغيرها.

زيت الزيتون هو الأفضل للطهي والصحة مقارنة بأي نوع أخر من الزيوت النباتية، لذا لاغني عن إستخدامه في مطبخك سعرزيت زيتون لولو بكر وزن 1،800 جم ب 1،990 دينار بحريني، ملحوظة هامة للتوفير عند التسوق أبحث عن المنتجات التي تحمل علامة الماركت مثل هذا الزيت انتاج لولو البحرين لأن دائما مايكون عالي الجودة، وسعره أقل مقارنة بأي منتج أخر من نفس النوع والجودة.

5 كيلو من أرز بوني ب 1،890 دينار.

5 كيلو من السكر الأبيض ديلايت ب 1،490 دينار.

منتجات لولو ماركت البحرين

عند التسوق أبحث عن المنتجات التي تحمل علامة لولو ماركت جودة عالية وأسعار ممتازة، صفقات رائعة.