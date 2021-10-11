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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داود الطازجة Bindawood عروض ال 3 أيام في المقال التالي
عروض بن داود الطازجة Bindawood ، عروض منتصف الأسبوع من بن داود الطازجة بادروا بالشراء قبل إنتهاء مدة العرض بعد 3 أيام من الآن، العروض متاحة بجميع فروع بن داود بالمملكة، الكب كيك لذيذ جداً، وبالأخص عندما يكون طازج ومعد في مخبز Bindawood، تناول قطعة منه في الصباح مع كوب من الحليب أمر ممتع جداً، سوف يحب الأطفال تناوله، أو أخده كوجبة خفيفة أثناء الدراسة سعر 6 حبات ب 4،95 ريال.
عروض بن داود الطازجة Bindawood عروض ال 3 أيام
تلك الأيام موسم الموز لذلك يكون طعمه رائع، والأسعار منخفضة، لأنه منتشر بكثرة في الأسواق، لذا جرب الموز الآن في موسمه، فوائد الموز رائعة للصحة، ويساعد على خسارة الوزن، لأنه يعطي الشعور بالشبع ويمد الجسم بالطاقة، غني بالألياف الطبيعة وفيتامين c.
- سعر كيلو الليمون صغير الحجم ب 2،95 ريال.
- سعر حبة أناناس جولدن ب 19،95 ريال.
- سعر كيلو جزر إسترالي ب 4،95 ريال.
عروض بن داود Bindawood
عروض أسواق بن داود على اللحوم الطازجة لهذا الأسبوع تتضمن سلفر سايد بقري نوع اللحم برازيلي ب 39،95 ريال، و كيلو من برجر الدجاج ب 29،95 ريال، والسجق البقري اللذيذ ب 27،95 ريال، وإليكم طريقة سهلة لطهي السجق بالمنزل خلال 30 دقيقة فقط.
طريقة طهي السجق وصفة سهلة
لتحضير طبق لذيذ من السجق بالجبنة، سنحتاج إلي بصلة مفرمة، ومعها 3 فصوص ثوم ناعم، شرائح فلفل ألوان حسب الرغبة، ثمرة طماطم واحدة شرائح، 200 جم من الجبن الموتزاريلا أو الشيدر، ملح وفلفل اسود.
- نرفع إناء علي النار ونضع به 3 ملاعق من الزيت، بعد أن يسخن نضع البصل مع التقليب حتي يذبل ومن بعد الثوم والسجق، نستمر في التقليب مع إضافة الفلفل والبهارات لمدة 10دقائق.
- نضع الجبن الموتزاريلا في قاع صينية الفرن نصف الكمية، ونضيف خليط السجق عليها، وفوقه باقي كمية الجبن، ونضع الصينية في الفرن لمدة 10 دقائق علي درجة حرارة 180 درجة، وسوف تذوب الجبن مع المكونات الأخري ويصبح شكلها رائع ومذاقها.
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