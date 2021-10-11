شوف عروض بنده الصفحة الرئيسية ضمن جمعة العروض السنوية بضعف الخصومات وهدايا مجانية حتى نفاذ الكميات

يعد هايبر بنده Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية من أكبر وأهم الماركتات الكبرى الموجودة في الدول العربية، وخاصة في منطقة الخليج العربي، واليوم سوف نحدثكم خصيصاً عن بندة ماركت Panda market في المملكة، حيث يقدم الماركت تشكيلة كبيرة من أهم وأبسط السلع التي يحتاجها أي شخص، حيث يتكون الماركت من عشرات الأقسام المختلفة، والتي تحتوي على سلع متعددة الأنواع، ومن المعروف أنه تم انشاء أول فروعه بالمملكة العربية السعودية، ومن ثم انتشرت فروعه بجميع دول الوطن العربي، وسوف نقدم لكم اليوم أحدث عروض بنده الصفحة الرئيسية من داخل مجله بنده لهذا الأسبوع، وخصومات تصل إلى 50% على منتجات بنده، وإليكم التفاصيل فيما يلي:

عروض بنده الصفحة الرئيسية Hyper Panda من موقع بندة

يتوفر لدى هايبر بنده العديد من الخصومات المميزة جداً خلال شهر أكتوبر، ومنها: خصم خاص منهم على سعر حلوى البيز، وعلى سعر حلويات الزبدة والكريمة من ويرترس، كما يوجد لديهم خصم آخر على سعر شكولاتة لوكر، وكذلك يتوفر لديهم أفضل العروض على أسعار زيفر لوكر كريم نويستي.

عروض بنده الأسبوعية بالفروع ومن خلال بنده اون لاين

يتوفر لدى هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية العديد من الخصومات الأخرى على أسعار الحلويات، ومنها: خصم خاص على سعر ميني ويفر الشكولاتة من بهلسن، كما يتوفر لديهم خصومات أخرى على أسعار بسكويت بهلسن، وعلى ويفر ساندويتش من لوكر، كما يتوفر لديهم أقوى الخصومات على أسعار الويفر تورتينا من لواكر، وكذلك يتوفر لديهم خصم على سعر شكولاتة الحليب من هيرشيز كيسز، كما يتوفر لديهم أيضاً أقوى الخصومات على أسعار ويفر ميموريز من جوي بالكريمة، وكذلك على سعر كوكيز ريليش.

خصومات بنده ضمن عروض بنده اليوم Panda

يوفر هايبر بنده خصم خاص على سعرليسز بورقات السوبر باور، كما يتوفر لديهم خصومات خاصة على سعر حلاوة الجلي بورقات، وعلى سعر بسكويت ساندويتش بالشكولاتة وبالفانيليا من لوتوس بيسكوف، وخصم آخر على سعر جميع أنواع المشروبات الغازية، ومنها: خصم خاص على سعر البيبسي، وعلى سعر سفن أب.