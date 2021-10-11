شوف عروض بنده Panda على دجاج بنده ولحوم بنده بخصومات تصل إلى 60% وكذلك خصم على أسماك بنده

يعتبر هايبر بنده من أكبر محلات البيع بالتجزئة وبالجملة في معظم الدول العربية، حيث تعد فروعه بالمئات منذ يوم انشاؤه في المملكة العربية السعودية، وحتى يومنا هذا، حيث تقدم فروع الماركت جميع منتجات المنزل، والحديقة، والسيارة، وغيرها من المنتجات الهامة بأعلى جودة، وأقل سعر منافس، وسوف نعرض لكم أقوى عروض بنده لهذا الأسبوع على جميع السلع الغذائية، وإليكم فيما يلي التفاصيل:

عروض بنده على اللحوم من هايبر بنده Hyper Panda

نقدم لكم عروض بنده اليوم على اللحوم بأنواعها من داخل موقع بندة بالمملكة، ومنها: خصم خاص على سعر مكعبات اللحم البقري الأسترالي، وعلى سعر الكفتة البقري البرازيلي، كما يتوفر لديهم عرض مميز على سعر الستروجانوف البقري البرازيلي، وغيره على سعر البرجر البقري البرازيلي، كما يوجد توب راوند برازيلي عالي الجودة، وكذلك أفخاد خراف أسترالية بدون عظم، وأيضاً موزة غنم بالعظم الأسترالي.

يوفر الماركت أيضاً أفضل الخصومات على: سعر لحم التونة الخفيف من تندرينا قودى، وكذلك يتوفر لديهم عرض آخر على سعر المايونيز متعدد النكهات ماركة قودي، وخصم على سعر الخل الطبيعي من قودي، وصلصة قودي، كما يوجد تخفيض منهم على سعر المكرونات بأنواعها من نفس الماركة لازانيا، فوتوتشيني، وغيرها، وأيضاً يوجد خصم على سعر مكرونة كيدز أشكال قوس قذح، وكذلك أيضاً خصم على سعر صلصة المعكرونة البيضاء من Goodi، وغيره على سعر قطع التونة من ماركة قودي.

عروض هايبر بنده اليوم من داخل مجله بنده

يقدم هايبر بنده Panda أفضل الأسعار على كافة أنواع الحلويات والسناكس، ومن بينها: عرض خاص على سعر عبوات الشكولاتة الغامقة بالبندق وبالحليب من ماركة ليندت ليس جرانديس، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر الشكولاتة بالحليب من ليندت لندور، وعلى سعر ليز Lays بطاطس شيبس مميزة المذاق بنكهات مختلفة، كما يوجد لديهم خصم على سعر شيبس كراتشي بالجبنة من شيتوس، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر شيبس دوريتوس، وغيره على سعر بطاطس شيبس ليز بخلطة الجبنة مع الكريمة، وغيرها العديد من الخصومات المميزة.