شوف التخفيضات الكبرى من x سايت على الإلكترونيات ومختلف الأجهزة

مجلة التخفيضات الكبرى من x سايت بخصومات تصل إلى 70% على الأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهربائية المختلفة، وقد صدرت المجلة من 104 صفحة تشتمل على عروض مميزة وتخفيضات هائلة على منتجات كثيرة بل وتعدكم بوجود المزيد من العروض، ليس هذا فحسب فمن المميز في x سايت أنه يقدم خدمات إصلاحات وصيانة للإلكترونيات.

التخفيضات الكبرى من x سايت

لن تصدق الكم الهائل من الأجهزة المتوفرة ضمن التخفيضات الكبرى من x سايت فلن تجد فئة من الأجهزة غير مشمولة في مجلة العروض في عددها الثاني والصالحة عروضها حتى 14 يوم من الآن فلا تفوتوها.

وللتسهيل عليكم في متابعة كافة العروض والعلم بها فور إصدارها أصدرت إكسايت تطبيق إلكتروني جديد ومتطور يرسل للمشتركين به إشعارات بالعروض الجديدة بالإضافة إلى أن واجهته سهلة الاستخدام.

فمثلًا توجد عروض خاصة على شاشات التليفزيون بخصومات تبدأ من 10% وتصل إلى 70%.

بالإضافة إلى التوصيل والتركيب المجاني للشاشات ما فوق 46 بوصة.

هذا غير الجوائز والقسائم الشرائية التي تصل إلى عشرة آلاف ريال سعودي.

خدمات الجوالات والكمبيوترات والأجهزة اللوحية

كما تعلمون فإن التخفيضات الكبرى من x سايت غير مقتصرة على بيع المنتجات بل لديهم خدمات خاصة بالجوالات والكمبيوترات.

وإليكم مجموعة الخدمات المتوفرة للجوالات والأجهزة اللوحية بسعر 95 ريال سعودي فقط بل وتشمل الضريبة.

وتلك الخدمات تشمل فحص إعدادات النظام والتحقق من عمل الجهاز بيسر وسهولة. إنشاء حساب جديد للشخص على Apple Store أو Google play حسب نوع جهازه. تحديث أنظمة التشغيل وتحديث البرامج حتى أربع زيارات. خدمة تنزيل التطبيقات والألعاب الإلكترونية المجانية. خدمة نقل البيانات. بالإضافة لخدمة إضافية لمن يريد تكلفتها 15 ريال وهي تركيب واقي شاشة لحماية الشاشة الأساسية للجهاز.

أما خدمات الكمبيوترات فتوجد ضمن فئتين:

الفئة الأولى تشمل ثلاث خدمات وهم:

خدمة إعداد النظام والتأكد من عمل الجهاز بشكل جيد. تثبيت البرامج المجانية. القيام بفحص الجهاز للتأكد من خلوه من الفيروسات بالإضافة لتحديث النظام وتطبيقاته حتى أربع زيارات، كل هذا بسعر 59 ريال شامل الضريبة.

أما الفئة الثانية فبالإضافة للثلاثة خدمات الأولى توجد أربع خدمات أخرى وسعر هذه الباقة 95 ريال.