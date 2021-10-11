شوف عروض اكسترا الأسبوعية وخصم يصل إلى 60% Extra بكميات محدودة في فروع السعودية

من داخل اكبر محلات الوطن العربي لبيع الإلكترونيات نقدم لكم عروض اكسترا المميزة على أسعار الهواتف الذكية الحديثة من أجدد الإصدارات العالمية، كما نقدم لكم خصومات أخرى مميزة على أسعار الأيباد، والألواح الذكية، وغيرها من الإلكترونيات الحديثة، من خلال عروض اكسترا ماركت Extra market بالمملكة العربية السعودية، وإليكم التفاصيل:

عروض اكسترا الأسبوعية وخصومات قوية على أحدث الجوالات

يوفر هايبر اكسترا بجميع فروعه بالمملكة العربية السعودية أقوى الخصومات على أسعار الهواتف الذكية، ومنها: خصم خاص على سعر هاتفموتوريلا جي 60 إس، وعلى سعر هاتف موتوريلا جي 30، 4G، 128GB باللون السماوي الباستيل، وكذلك يوجد لديهم خصم خاص على سعر هاتف موتوريلا جي 4G، 64GB، باللون الزهري، كما تجدون عرض مميز لدى اكسترا على سعر هاتف موتوىيلا جي 30، 4G، 128GB باللون الأسود.

خصومات اكسترا اليوم من كتالوج اكسترا الأسبوعي Extra

عروض مميزة وخصومات خاصة يقدمها لكم إكسترا ماركت بفروع مدن المملكة على: سعر هواوي ميديا باد 5 إم لايت، 8.8 بوصة، مع خاصية الواي فاي، كما يتوفر لديهم أقوى الخصومات على أسعار هواوي ميت باد 10S، 10.1 بوصة بخاصية الواي فاي، وبمساحة 32GB باللون الأزرق، كما يتوفر لديهم عرض على سعر هواوي ميت باد 10.4 بوصة، سعة 128جيجا بايت، رمادي اللون بخاصية الواي فاي، وكذلك يوجد بالفروع عرض على سعر هواوي ميت باد 11، 10.95بوصة مع خاصية الواي فاي رمادي اللون ومعه قلم.

تخفيضات خاصة وخصومات تصل إلى 40% على الأجهزة الذكية

يوفر إكسترا ماركت Extra بفروعه أيضاً أقوى الخصومات على أسعار جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، ومنها: خصم خاص على سعر هواوي ساعة ذكية جي تي تو 64 ملم، كما يتوفر لديهم خصومات خاصة على أسعار هواوي ساوند إكس سماعة بلوتوث باللون الأسود، وكذلك يتوفر هناك عرض آخر على سعر آبل ساعة ذكية من الجيل السادس إس جي بي إس مع خاصية الإتصال 44ملم، ألومنيوم ذهبي اللون مع سوار، كما يوجد لديهم خصم آخر على سعر آبل ايريوديز مع غطاء مع شحن لاسيلكي من الجيل الثاني باللون الأبيض.