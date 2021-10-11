نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا على ايفون 12 وايفون 12 برو ماكس خصم 15% في المقال التالي
عمر شويل - جدة سلسلة ايفون 12 تنال خصومات كبيرة في عروض اكسترا اليوم، وتضم سلسلة ايفون 12 هواتف، ايفون 12 وiphone 12 pro وiphone 12 pro max، وحققت هذه السلسلة نجاحًا خرافيًا في معظم دول العالم وخاصة المملكة العربية السعودية، وذلك لأنها قدمت تجارب أداء قوية بالإضافة إلى قدرات كاميرات خرافية، وتعرضت اسعار سلسلة iphone 12 للانخفاض بعدما أصدرت شركة أبل سلسلة هواتف iphone 13 في سبتمبر 2021.
خصومات اكسترا على ايفون 12 تصل إلى 15%
حصل ايفون 12 نسخة الـ 64 جيجا على خصم 15% وأصبح سعره اليوم:
- 3199 ريال سعودي.
وفي الوقت نفسه هناك خصم 15% على iphone 12 pro max مساحة الـ 512 وأصبح سعره:
- 5694 ريال سعودي.
أما iphone 12 pro بمساحة الـ128 جيجا حصل على خصم 11.29% وأصبح سعره:
- 5499 ريال.
سعر سلسلة ايفون 13 على اكسترا اليوم
- ايفون 13 بسعة 256 اللون الأزرق بسعر 4299 ريال.
- ايفون 13 بسعة 512 اللون الأزرق بسعر 5299 ريال.
- وفي الوقت نفسه هناك ايفون 13 برو بسعة 128 اللون الذهبي بسعر 4699 ريال.
- وهناك كذلك ايفون 13 برو ماكس بسعة 256 باللون الأزرق سييرا بسعر 5699 ريال.
تقسيط هواتف ايفون 12 لدى اكسترا
يتيح اكسترا تقسيط اي هواتف يتم شرائه من متجاره أو من على الموقع الخاص به، لكن قبل الشراء يجب أن تتواصل مع البنك التابع لك.
وترجع أهمية ذلك نظرًا لضرورة الاستسفار عن توفر إمكانية التقسيط عن الشراء من اكسترا مع مصرفك.
وتطلق البنوك بين حين وأخين عروض تقسيط بدون فوائد على المنتجات التي يتم شرائها من اكسترا.
أقوى إمكانيات iphone 12 في السعودية
- الهاتف يدعم شبكات الجيل الخامس 5g.
- وفي الوقت نفسه يحتوي الهاتف على تكنولوجيا الفيس id والتي يمكنها التعرف على وجه صاحب الهاتف لقتح قفل الشاشة بسهولة تامة.
- يعد iphone 12 هاتف مقاوم للماء وهو ما يعطيه ميزة إضافية أمام معظم الهواتف الذكية المنافسة له.
- يأتي الهاتف بطبقة حماية على الشاشة تمنع وصول تركيز قوة الصدمات إلى سطح الشاشة وبالتالي حمايتها من الكسر.
- يدعم الهاتف الشاحن اللاسلكي وبالتالي لن يكون هناك شكوى من تلف وصلة الشحن أو من تلف مدخل الشاحن في الهاتف.
- يمتلك الهاتف القدرة على الشحن السريع 50% في أقل من 40 دقيقة.
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