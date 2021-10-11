شوف أقوي العروض والخصومات المتنوعة تصل 67% من جونتو شوب Gentooshop

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أقوي العروض وخصومات تصل إلى 67% من جونتو شوب Gentooshop هو موقع أليكتروني ضخم أسسه رجل الأعمال الكويتي عبد الله بشير الرشيدي ويرجع ملكية الموقع إلى شركة البطريق ويضم عدد من الماركات المختلفة التي تخص الكمبيوتر المحمول والهواتف المحمولة واكسسوارتها المتنوعة منها قوي، سول، يو أي جي، مايسترو، ماج باك، ويقدم أيضاً جونتوشوب كود خصم حصري 50% على جميع الطلبات عبر التسوق الأليكتروني أبتدءاً من تاريخ 10 أكتوبر2021. أقوي العروض والخصومات تصل إلى 67% من جونتو شوب عرض زندور – سوبر ميني لايتننق سعة البطارية 10000 ملي أمبير أزرق / 36 واط بالساعة + بطارية سوبر ميني 5000 ملي أمبير أزرق + سوبر بورت 20 واط زرق + كابل سويركورد رمادي ( أيفون تايب سي + تايب سي ) oz274 الوزن: 6.35 أونصة / 180 جرام منفذ الأيفون: 5V2.4A ، 12 واط كحد أقصى بسعر الخصم 299.00 ريال سعودي السعر قبل الخصم 645.00 ريال سعودي شاملة الضريبة خصم 54%.

عرض زندور – 2 سوبر ميني 5000 ملي أمبير أسود + سماعة زندور زنبود أبيض + كابل سوبر كورد أسود ( أيفون تايب سي + تايب سي ) oz275 الشحن USB، ميكرفون، علبة للشاحن السعر قبل الخصم 299.00 ريال سعودي السعر قبل الخصم 745.00 ريال سعودي 60% السعر شامل الضريبة.

عرض زندور – اكس 5 + بكج (سوبربورت 20 واط + كيبل ايفون تايب سي) + سماعة زندور زنبود – أسود OZ273hg الوزن: 295 جرام / 10.4 أونصة، الأبعاد: 4.5 بوصة، USB فولت / 3 أمبير السعر قبل الخصم 399.00 ريال سعودي السعر بعد الخصم 826.00 ريال سعودي خصم 52% السعر شامل الضريبة.

عرض قوي – بكج (ڤالن بلس + فنتي بلس + فوق) + كيابل كلاسيك (ايفون + تايب سي) + كيبل مايكرو بلس + شنطة OG1049 نوع سي بي دي: 5 فولت / 3 أمبير السعر قبل الخصم 399.00 ريال سعودي السعر بعد الخصم 1213.00 ريال سعودي خصم 67%. عرض قوي – كيابل بلس ( 4 ايفون + سي سي + مايكرو + تايب سي) OG1047 قوي – بلس كيبل ايفون الطول: 1.5 متر السعر قبل الخصم 199.00 ريال سعودي السعر بعد الخصم 632.99 ريال سعودي.

عرض قوي – كيابل كلاسيك ( 2 ايفون ابيض + 2 ايفون اسود + 2 تايب سي + 2 مايكرو) OG1044 قوي – كلاسيك كيبل ايفون الطول: 1 متر، قوي – كلاسيك كيبل مايكرو، الطول: 1.5 متر، قوي – كلاسيك كيبل تايب سي، الطول: 1.5 متر السعر بعد الخصم 199.00 ريال سعودي السعر بعد الخصم 632.01 ريال سعودي خصم 64%. الوسوم عمر شويل - جدة أقوي العروض والخصومات المتنوعة تصل 67% من جونتو شوب Gentooshop - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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