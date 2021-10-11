انت الان تتابع تفاصيل خبر الفنان السعودي فهد الربيق يسرد قصة شراء خادم الحرمين لوحته الفنية بمبلغ كبير قبل 45 عاما والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - سرد الفنان السعودي فهد الربيق في لقاء تلفزيوني معه بقناة السعودية، قصة شراء خادم الحرمين الملك سلمان آل سعود لوحته الفنية مقابل مبلغ مالي كبير، وذلك قبل 45 عاما.

وأوضح الربيق أن الملك سلمان أقتنى منه لوحة فنية موحدة للمملكة بمبلغ 15 ألف ريال في الوقت التي كان يبلغ قيمة أفضل لوحة بـ 3 أو 4 آلاف ريال، وأضاف أن هذا الرقم المالي ليس مبلغ عادي جدا، بل يعتبر مبلغ كبير جدا، حيث حينها يمكن شراء قطعتين أرض بشمال الرياض، فهذه جعله يشعر بالفخر والتقدير.

كما أشار أن أسرته تغيرت معه حيث صارت والدته تهتم بالواحات الفنية الخاصة به، وأصبحت أعماله الفنية لها قيمة واحترام وهيبة، لدرجة أن أسرته خصصت له مرسم في غرفة على سطح المنزل لكي يمارس نشاطه الفني.

من هو الفنان فهد الربيق

هو فهد بن ناصر الربيق من رواد الفن التشكيلي السعودي ورئيس سابق للفنون التشكيلية بجمعية الثقافة والفنون، كما يعتبر مستشار للفنون التشكيلية.

يقول الربيق أنه من أجمل الأشياء التي تثير ذاكرته لقطة مع والده الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله في معرضه الأول بفندق الرياض “انتركونتننتال” بقاعة الملك فيصل عام 1396هجرياًً وذلك قبل دخوله معهد التربية الفنية بـ 4 شهور.

وأشار أن هذا المعرض حضره عدد كبير من الشخصيات الشهيرة يذكر منها الأمير “فيصل بن فهد “ورجل المال والأعمال “سليمان المقبل “عضو إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالقصيم، و”محمد السليم” هذا الفنان التشكيلي الذي شجعني في بداية حياته الفنية وقف بجانبه وبجانب عدد كبير من الفنانين التشكيلين وكان أول من أسس دارًا سعودية للفنون تعنى بالفنانين والرسامين وتلبي احتياجاتهم،

ويذكر أن فهد الربيق حصد الكثير من الجوائز بالإضافة إلى تقديمه العديد من الأعمال الفنية داخل المملكة وخارجها منها الجزائر والقاهرة وتونس والسويد وهى الدولة الذي شارك فيها بأول معرض دولي وكان عمره حين إذن 17 عاما.