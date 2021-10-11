شوف تخفيضات وخصومات 60% في لولو ماركت السعودية اليوم على الجوالات والمنتجات الغذائية

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عمر شويل - جدة خصومات 60% في لولو ماركت السعودية اليوم على الجوالات والمنتجات الغذائية، تقدم لولو هايبر المزيد من العروض والتخفيضات على كافة الهواتف من ماركات عالمية بداية من أوبو وهواوي وفيفو وغيرهم الكثير من الأنواع فإذا كنتم ترغبون في الاستفادة من عروض لولو هايبر ماركت يمكنكم التوجه لأقرب فرع من فروع لولو هايبر ماركت فله الكثير من الفروع في أرجاء المملكة العربية السعودية.

عروض لولو هايبر ماركت على هواتف المحمول

فمن خلال لولو هايبر ماركت سيتم الحصول على أفضل أجهزة المحمول التي من أهمها كلاً من التالي:

فيوجد لدى هايبر لولو كل ما تطمحون فيه من عالم الهواتف بأسعار ذكية للغاية، يشمل العرض على جميع الهواتف المثالية التي تتسم بالأداء والفاعلية السريعة، فلدى لولو هايبر هاتف أوبو رينو 6 الذي يجمع كافة المميزات المثالية التي من أهمها الشاشة فائقة الدقة كما أن الهاتف يحتوي على كاميرا رباعية لتوفر إليكم تصوير دقيق احترافي فالكاميرا الأولى تعمل فقط بدقة 64 بكسل والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بكسل فالهاتف مزود ببطاقة تصل إلى 4500 مل.

عروض لولو ماركت على الهواتف المحمول

فهاتف أوبو رينو 6 برو يعمل على دعم الكثير من الشبكات حتى شبكة الجيل الخامس له ذاكرة داخلية تصل إلى 256 جيجا بايت مع 12 جيجا رام.

هاتف فيفو x60 5 g فذلك الهاتف يتسم بتوافر الذاكرة الداخلية بمساحة 256 جيجا بايت مع شاشة بحجم 6.56 بوصة.

خصومات لولو ماركت على الجوالات

يوفر إليكم لولو ماركت عروض مختلفة على جميع الإكسسوارات بداية من السماعات والأقراص الصلبة مع السماعات الذكية ومخاز الطاقة وغيرهم الكثير من الإكسسوارات، فيحتوي العرض على إير بودز برو من أبل وتتسم بالشفافية في دقة الصوت بالإضافة للجودة المثالية تحتوي الساعة على تقنية إلغاء الضجيج مع الاتصال بالبلوتوث العالي بالإضافة لاحتوائها على معالجة الضغط مع محركات تشغيل الصوت دون أن يتم الاحتياج للشحن بشكل مبالغ فيه.

عروض لولو ماركت في المملكة العربية السعودية

يحتوي العرض على مخزن الطاقة من انرجايزر بسعة تصل إلى 2000 مل أمبير ويصل سعرها إلى 89 ريال سعودي بدلاً من 119 ريال سعودي فالآن أسرعوا وستحصلون على كل ما ترغبون فيه من هواتف وإكسسوارات.

فلا تقف مستلزمات المتجر على الغذاء فقط بل هناك المزيد والمزيد فيشمل المتجر أيضاً على كافة مستلزمات العودة إلى المدارس مع مستلزمات العناية بالجسم من عطور وملابس وغير ذلك فتوجهوا إلى المتجر الآن للاستفادة من كافة ما يقدمه إليكم من منتجات.

عروض لولو هايبر على كافة الأدوات المنزلية

يشمل المتجر على مختلف الأدوات المنزلية باختلاف الأنواع فكل ما يحتاج إليه المنزل ستجدونه في لولو هايبر ماركت، فالمتجر يعمل على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع أو تأخير، فالمتجر يعمل فقط من أجل إرضاء كافة عملائه وذلك من خلال الأسعار التي يوفرها المتجر.