مكون سحري لتنظيف الشفاط من الأوساخ والبقع الصعبة في 5 دقائق بدون دعك

تنظيف الشفاط يمكن أن يكون بالأمر السهل وان يكون دائمًا نظيفًا لامعًا ويعطي افضل استخدام، وذلك قد يحدث إذا تم تنظيفة بشكل مستمر قد يكون اسبوعيًا، وإزالة بقع الدهون قبل أن تتراكم، وقبل أن يتم التفكير في كيفية تنظيف الشفاط لابد من اختيار المواد المناسبة للاستخدام، والتي لا تؤدي لأي أضرار قد تحدث لمكونات الشفاط، ولذلك فقد اتينا لكم ببعض المكونات التي تساعد في تنظيف الشفاط بشكل رائع، كما أنها لا تؤدي إلى حدوث إلى أي أضرار للشفاط.

بعض الخلطات التي تساعد في تنظيف الشفاط بشكل سريع

هناك العديد من الطرق والخلطات التي يمكن أن تختار ربة المنزل منهم لتنظيف الشفاط بالشكل الذي يناسبها وطرق التنظيف كالأتي:

الطريقة الأولى لتنظيف الشفاط

لابد من فصل التيار الكهربائي عن الشفاط تمامًا حتى يتم التنظيف بشكل أمن.

جهوي خليك مكون من ملعقتين من بيكربونات الصوديوم، وكوب من الماء الدافيء، ثم إضافة ربع كوب من الصابون السائل، ثم اخلطي المكونات.

بقطعة قماش اغمسيها داخل السائل ثم قومي بتنظيف الشفاط جيدًا.

ثم تجفيفة جيدًا.

وتركة حتى يتم تهويته جيدًا.

الطريقة الثانية لتنظيف الشفاط

يتم فصل التيار الكهربائي من الشفاط.

ثم القيام بعمل عجينة من اربع معالق من بيكربونات الصوديوم المخلوط مع ملعقتين من صودا الخبز، مع استخدام قطرات من الماء الدافيء حتى يتم صنع عجينة متماسكة.

قومي بفرك العجينة على الشفاط وخاصتًا على البقع، وتركها لمدة نصف ساعة على أجزاء الشفاط الداخلية.

ثم قومي بمسح الشفاط بقطعة قماش مبللة بالماء.

ثم تجفيفه بشكل كامل.

الطريقة الثالثة لتنظيف الشفاط