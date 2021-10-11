شوف عروض بنده تصل ل 70% عروض المدارس لمدة 5 أيام فقط تسوق الآن

عروض بنده السعودية، يستمر هايبر بنده في عمل الخصومات والعروض الرائعة والمذهلة للغاية، سواء كانت هذه العروض كل يوم أو عروض أخرى كل أسبوع، حيث أن حوالي مائة وعشرون مليون عميل يقومون بزيارة متاجر بنده كل عام، ويتم تواجد أيضًا حوالي أربعة مراكز متخصصة بالتوزيعات الرئيسية في المملكة العربية السعودية مع أكثر من ستمائة وخمسون شاحنة تعمل على توصيل سبعون ألف منتج غذائي وكذلك غير غذائي إلى المتاجر.

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خصومات بنده على أكبر سلاسل تكون مختصة بالتجزئة في المملكة العربية السعودية وكذلك في جمهورية مصر العربية، كما أنها تعد من إحدى الشركات الرائدة بالقطاع الذي يختص في البيع عن طريق التجزئة في هذا المجال في عام 1978، حيث يعمل في الشركة نحو عشرون ألف موظفًا حتى يستطيعوا تلبية احتياجات تسوق الزبائن.

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