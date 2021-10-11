نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الطازج اليوم الإثنين أقوى الأسعار في المقال التالي

عروض العثيم الطازج هذا الأسبوع مميزة جداً حيث تقدم أسواق عبد الله العثيم خصومات على المنتجات الطازجة يوم الإثنين من كل أسبوع. بالإضافة إلى العروض التي تستمر لمدة أسبوع كامل على مئات الأصناف الأخرى. حيث ترفع أسواق العثيم شعار كيلو عليك وكيلو علينا خلال يوم الإثنين أسبوعياً فيمكن للمشتري الحصول على ضعف الكمية بنفس السعر. وهو ما يعتبر سعر تكلفة الصنف المعروض سواء أكان لحوم أو خضراوات أو مخبوزات أو غيرها. عروض العثيم الطازج احصل على كيلو من لحم العجل البلدي بدون عظام مقابل 38.95 ريال فقط.

ربطة من الثوم الشبك بسعر 2.95 ريال بسعر التكلفة.

بسعر التكلفة كيلو من الطماطم المحمي مقابل 6.95 ريال.

كيلو من لحم العجل البلدي الطازج بالعظم مقابل 30.95 ريال.

الجزر من الخضراوات الغنية بالفيتامينات أ و فيتامين ج وفيتامين ب كما انه غني بالألياف ومادة البيتا كاروتين. أيضاً يعتبر تناول الجزر النيء وسيلة طبيعية للتخلص من الإمساك.

خس الأيس بيرج سعر الكيلو 9.95 ريال يمكن تقديمه بجانب الأكلات المختلفة أو استخدامه في إعداد السلطات. كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والمياه. متوفر في بعض أسواق العثيم عرض على لحم الغنم النعيمي بالعظم مقابل 59.95 ريال للكيلو. يعتبر هذا النوع من اللحوم ملائم لإعداد الكبسة السعودية وحفلات الشي المختلفة.

كيلو من البصل الأبيض بسعر 5.95 ريال لا يمكن الاستغناء عن البصل في إعداد الأطعمة اليومية سواء الأطعمة المسبكة أو تتبيلات الدجاج واللحوم المختلفة. كما أنه من الخضراوات المميزة التي تساعد على رفع المناعة الطبيعية والتخلص من الأمراض المختلفة فهو مضاد حيوي طبيعي.

أعدي صنية قرع العسل الحلو بالبشاميل أو شوربة القرع العسلي وغيرها الكثير من الوصفات مع القرع العسلي الأمريكي. يعرض الآن في العثيم مول بسعر 2.95 ريال للكيلو. تخفيضات العثيم مول كيلو من البطاطا الحلوة بالإضافة إلى كيلو آخر مجاناً مقابل 4.95 ريال. البطاطا من الأطعمة التي تحافظ على صحة القلب والشرايين كما انها غنية بمادة البيتا كاروتين المضادة للأكسدة. كما انها تساهم في خفض نوبات إنخفاض السكر في الدم.

كيس من البصل الأحمر بسعر 6.75 ريال للكيس بالإضافة إلى كيس آخر مجاناً. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الطازج اليوم الإثنين أقوى الأسعار - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

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