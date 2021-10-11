نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل عدن نت وكيفية تسجيل دخول المشتركين في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط تسجيل عدن نت لخدمات الإنترنت بتقنية الجيل الرابع، وطريقة تسجيل دخول المشتركين شركة عدن من أجل الحصول على اشتراك نت، خاصةً بعد إعلان شركة عدن عن فتح التسجيل في عدن نت؛ حيث تعد شركة عدن واحدة من أهم الشركات التي تقدم خدمات الإنترنت لكافة المجتمع أفراد ومؤسسات بشكل متطور يواكب ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي وتقني، وتتنوع خدماتها وأنشطتها المقدمة، حيث تقدم خدمات الإنترنت السلكي واللاسلكي، بالإضافة إلى خدمة تراسل المعطيات الخاصة بالشركات والمؤسسات.

رابط تسجيل عدن نت

أعلنت شركة عدن نت عن فتح رابط تسجيل عدن نت أمام المشتركين الجدد الذين لن يحصلوا على شريحة نت من قبل، وبدأت بالفعل عملية التسجيل في عدن نت أمس، ولكن بعد اكتمال الأعداد المسموح لها بالتسجيل في اليوم الواحد، تم إغلاق باب التسجيل، ليعاود الفتح ثانيةً في صباح اليوم التالي، وقد أكدت الشركة أنه غير مسموح لمن يمتلكون شريحة نت بالتقديم على شريحة أخرى، وذلك لتمكين العملاء الجدد من تسجيل الدخول.

تسجيل دخول المشتركين عدن نت

أتاحت شركة عدن نت موقع خاص للمشتركين من أجل تسجيل الدخول، والتسجيل في خدمات عدن نت للأفراد والشركات، حيث ينتقل المستخدم إلى رابط تسجيل عدن نت adennet4g.net، ثم ينتقل إلى تبويب التسجيل، ثم يقوم بتسجيل البيانات المطلوبة من رقم الموبايل وكلمة المرور، ثم يضغط على أيقونة تسجيل الدخول، ثم ينتقل إلى خدمات التسجيل، ويتتبع الخطوات حتى ينتهي من التقديم على شريحة نت.

خدمات شركة عدن نت

تحرص شركة عدن على تقديم خدمات الإنترنت للمشتركين من كافة فئات المجتمع بما يتناسب مع كل فئة، وهم كالتالي:

خدمة الإنترنت السلكي

تستهدف خدمة الإنترنت السلكي الشركات والبنوك والمؤسسات الحكومية.

تعتمد على الألياف الضوئية في توصيل الإنترنت.

تساعد الألياف الضوئية على توصيل الإنترنت بسرعات جالية جداً، الأمر الذي يساعدها في إتمام المعاملات بشكل أسرع وأفضل.

خدمة الإنترنت اللاسلكي

تستهدف خدمة الإنترنت اللاسلكي فئات المجتمع من الأفراد.

تعتمد على أبراج الإرسال.

تعمل بتقنية LTE 4G.

تمكن المستخدمين من الحصول على الإنترنت في أي وقت ومن أي مكان.

تعد خدمة عدن للإنترنت نقلة نوعية في جمهورية اليمن.

خدمة تراسل المعطيات

تستهدف هذه الخدمة على البنوك والمؤسسات التي تعتمد على هذه النوعية في عملها، وتعتمد على توصيل الإنترنت من خلال الشبكة السلكية واللاسلكية، وبذلك يستطيع المستفيد اختيار الشبكة المناسبة لاستخداماته سواء أفراد أو مؤسسات عبر رابط تسجيل عدن نت.