خطوات دفع فواتير اوريدو الكويت ooredoo من التطبيق والموقع الرسمي

طريقة دفع فواتير اوريدو الكويت، هي واحدة من ضمن الأشياء التي تهم عدد كبير من عملاء هذه الشركة وذلك لأن يقومون بسداد مختلف الفواتير الشهرية الخاصة بهم في الشركة حيث إن تلك الشركة تقوم بتوفير للعملاء العديد من الطرق الإلكترونية التي تساعدهم ف يدفع الفاتورة وسدادها عبر شبكة الأنترنت.

طريقة دفع فواتير اوريدو الكويت

من الممكن القيام بعملية سداد قيمة الفاتورة المستحقة علي حسابك من خلال الذهاب إلي موقع الشركة علي شبكة الأنترنت حيث إن ذلك يكون عبر بعض الخطوات وهي تكون كالأتي:

الذهاب إلي موقع شركة أوريدو الكويت علي شبكة الأنترنت.

تكتب أسم المستخدم ثم كلمة السر في المكان المخصص له.

بعد ذلك تكتب رقم التحقق البشري.

الضغط علي زر الدخول.

تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية الفواتير.

بعد ذلك اختيار سداد الفاتورة.

يعرض لك قيمة الفاتورة في الصفحة التالية.

تحديد وسيلة الدفع المناسبة لك ثم تقوم بكتابة بيانات وسيلة الدفع.

تحديد قيمة المبلغ المراد دفعة.

الضغط علي زر السداد.

طريقة الاستعلام عن رصيد اوريدو الكويت

يمكن القيام بالاستفسار عن رصيد أوريدو الكويت عبر القيام بالأتصال بخدمة العملاء ثم طلب من الموظف المختص الاستعلام عن قيمة الرصيد، ويمكن أيضاً الاستفسار عن الرصيد عبر الاتصال بكود *200# ويتم عرض لك قيمة الرصيد الموجود في حسابك عبر رسالة نصية، وأيضاً يمكن من خلال الدخول في التطبيق ثم اختيار حسابي ويتم عرض لك قيمة الرصيد الموجود في حسابك.

طريقة دفع فواتير اوريدو الكويت من التطبيق

يمكن إن تقوم بسداد قيمة الفاتورة من خلال تطبيق اوريدو عبر القيام ببعض الخطوات البسيطة وتلك الخطوات تكون كالأتي: