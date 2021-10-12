انت الان تتابع تفاصيل خبر كن مليونيراً في لحظة.. مسابقة الحلم تعلن السحب على 250 ألف دولار ورسالة قد تقلب حياتك للأفضل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت مسابقة الحلم 2021 على قناة إم بي سي عن سحبها الجديد على 250 ألف دولار أمريكي، ولا شك أن مثل هذا المبلغ الضخم سيغير حياة الفائز إلى الأفضل، ويقلبها رأساً على عقب، فربع مليون دولار ليس بالمبلغ الهين، بل نصفه فقط قد يفعل الكثير، وما عليك إلا الإشتراك برسالة، فقد تكون محظوظاً وتتسبب هذه الرسالة في جعلك مليونيراً.

سحب مسابقة الحلم على 250 ألف دولار

ومنذ بداية الحلم قبل خمسة عشر عاماً وهي تحظى بمتابعة الملايين حول العالم، وكم غير الحلم من حياة أشخاص لم يظنوا في يوم من الأيام أن يكونوا مليونيرات بمعنى الكلمة، ففي بداية العام الجاري تمكن شاب مصر مغترب في المملكة العربية السعودية من ربح مليون دولار، وكان يشترك ولا يحالفه الحظ، وظل كذلك إلى أن تحقق حلمه.

والموسم الحالي من مسابقة الحلم هو الموسم الـ15 وهو الأفضل على الإطلاق، حيث رصدت المسابقة مبلغ 3.5 مليون دولار للمشتركين، وموزعة على مدار العام، وسوف يبدأ السحب قريباً على مبلغ ربع مليون دولار، بالإضافة إلى بيت الأحلام في أفضل جزر اليونان، والذي يدخل السحب عليه كل من تقدم بالإشتراك منذ بداية العام الجاري 2021 وحتى موعد السحب.

كيفية الإشتراك في مسابقة الحلم 2021

وللإشتراك لربح 250 ألف دولار عليك باتباع الخطوات التالية:

بعد هذه الخطوات الثلاثة سوف تصلك رسالة بتفعيل اشتراكك في حلم 2021، وبعدها سيأتيك رساله عبارة عن سؤال وعليك أن تجيب عليه إجابة صحيحة، وكلما أجبت على أسئلة أكثر، كلما كانت فرصك لفوز أكبر وأكبر.