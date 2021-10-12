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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية من مجله بنده Hyper Panda على الشكولاتات المميزة من هايبر بنده وموقع بندة في المقال التالي
يعد هايبر بندة Hyper Panda بدول الخليج العربي، وبعض الدول العربية الأخرى من أهم الماركتات وأكبرها في الشرق الأوسط، ونقدم لكم أحدث عروض بنده الأسبوعية على أفضل أنواع الشكولاتات، والسناكس، ومشروبات الأطفال للطاقة بخصومات تصل إلى 60% من اليوم وحتى نفاذ الكميات، وسوف نوضح لكم اليوم تفاصيل العروض من خلال موقع ثقفني.
عروض بنده الأسبوعية من هايبر بنده بالمملكة العربية السعودية
نوضح لكم اليوم أقوى خصومات هذا الأسبوع من هايبر بنده على سعر القهوة الكابتشينو من تورابيكا، كما يتوفر كذلك خصم خاص على سعر القهوة العربية سريعة التحضير بالهيل من ماركة كيف المسافر، كما يوجد خصومات خاصة منهم على سعر قهوة الأصلي من ماكسويل، وغيره على سعر القهوة المقطرة المطحونة من كاتامونيا سريعة التحضير، وعلى سعر القهوة التركية.
عروض هايبر بنده Hyper Panda من بنده عروض المملكة
نستكمل مع حضراتكم تقديم آخر العروض المميزة لهذا الشهر ومنها: خصم خاص على سعر إس بيليجريتو المياه المعدنية الطبيعة الفوارة، كما يتوفر لديهم خصومات مميزة على مياه نستيليه، ومياه تانيا، كما يتوفر أيضاً خصم خاص منهم على سعر الكوكاكولا العلب العادية، والزيرو المعلبة، وعلى أسعار العبوات الكبيرة من: البيبسي العادي، والبيبسي الدايت، سفن أب، ميريندا برتقال، كما يتوفر لديهم ميرندا تفاح، فراولة، ماونتن ديو، وحمضيات بالحجم العادي، وكذلك بالحجم الأكبر.
خصومات هايبر بنده اليوم وحتى نفاذ الكميات Panda
يوفر الهايبر أيضاً أقوى التخفيضات على أسعار جميع منتجات ماركة قودي من: هبوات الوايت صوص العادي وبالجبنة، كما يتوفر لديهم خصومات خاصة على أسعار المكرونات بأنواعها: فوتوتشيني، لازانيا، كيدز أشكال وألوان للأطفال، وأيضاً خصم على سعر صلصة قودي، وعبوات التونة اللايت من قودي، كما يتوفر لديهم خصم خاص على سعر الخل الطبيعي من قودي، وغيره على سعر المايونيز متعدد النكهات من قودي، وكذلك خصم على سعر التونة القطع المنقوعة في زيت نباتي، والمنقوعة في زيت زيتون من نفس الماركة المميزة، وغيرها العديد من التخفيضات الأخرى.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية من مجله بنده Hyper Panda على الشكولاتات المميزة من هايبر بنده وموقع بندة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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