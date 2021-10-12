شوف خصومات مذهلة في العثيم السعودية اليوم وتخفيضات حتى 60%

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عمر شويل - جدة تعتبر أسواق العثيم من أهم الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية حيث توفر إلى كافة عملائها مجموعة من العروض والخصومات التي تزيد نسبتها عن 60%، فحرصت أسواق العثيم منذ البدء على أن تقدم إلى كافة عملائها أفضل المنتجات الطازجة والصحية ومن خلال المقال التالي سنقدم إليكم أبرز المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل العثيم.

قدمت العثيم إليكم مختلف العروض على مختلف المنتجات التي من أهمها كلاً من ماي ميت لانشون وفريكو فلمنك وفريكو جودة وحلاوة سادة وشوكولاتة وجبن شيدر وجبن رومي وهالي جبنة ورودس جبنة وبريزيدن جبنة وسفور حبوب والي كريمة وسفوري مشروب شوكولاتة وبيتي عصير التر وبوجورنو ونسكافيه وأحمد تي شاي وكوفي بريك وتي بريك شاي كرك واحمد شاي بالفواكه أنواع مختلفة فتلة وبون اروما كلاسيك 200 جم.

عروض العثيم اليوم

يحتوي العرض على دوريتوس أنواع مختلفة عائلي ونسكويك مشروب شوكولاتة 189 مل وكوكو لافرز ميلتس شوكولاتة والبيلا ويفر وكيندر كريمي وكيندر جوي والرشيدي الميزان طحينة ولاتينا قواعد بيتزا ميني 410 جم ولاتينا بيتزا ثلاثة قطع ويونيفرسال موزاريلا مبشور كيلو جرام وشكتينا بانيه عادي وحار وأطياب برجر بقري، يحتوي العرض على عافية دوار شمس 2.2 لتر وسلايتزيت دوار وحلوة زيت خليط 700 لتر.

عروض أسواق العثيم في المملكة العربية السعودية

وتشمل العروض أيضا على عافية زيت ذرة 2.2 لتر وشيراتون الأصلية ونيوزلاندا الحلوب سمن بلدي وحلوب زمان سمن بلدي 1400 جرام وحلوب زمان سمن بلدي 700 جرام، يشمل العرض على هالي دقيق فاخر وريجينا مكرونة أنواع وفيكتو أرز فاخر وستار مكرونة وريجينا لازانيا ودريم كريم كراميل وحلو الشام كيك أنواع 400 جرام ودريم كيك جميع الأنواع 400 جرام وحلو الشام بسبوسة جوز هند.

المزيد حول أسواق العثيم

إذا كنتم في حاجة لشراء منتجات غذائية صحية وطازجة وتبحثون عن متجر للتعامل معه فبكل تأكيد لن تجدوا متجر أفضل من العثيم فيوجد لها أكثر من فرع وجميعهم يعملون على مدار اليوم دون حدوث أي انقطاع، فإذا كنتم في حاجة للحصول على أفضل المنتجات يمكنكم التوجه للفرع القريب منكم من العثيم.