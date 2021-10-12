نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض صيدليات النهدي في السعودية على منتجات العناية بالبشرة وغيرها في المقال التالي

عروض صيدليات النهدي والتي هي واحدة من أهم وأكبر الصيدليات في المملكة العربية السعودية، وتقدم خصومات في مناسبات مختلفة وعروض مميزة على المستحضرات الطبية، وتذكركم صيدليات النهدي بضرورة الكشف المبكر بالماموغرام للنساء من أجل الاطمئنان على صحتهن. عروض صيدليات النهدي تم طرح عروض صيدليات النهدي من خلال كتالوج العروض الخاص بهم على عدد كبير من المستحضرات الطبية بخصومات على بعضها وعروض أخرى مثل قطعتين بسعر قطعة وهكذا.

وتلك العروض متاحة في كل الفروع بالإضافة إلى إمكانية الشراء عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالصيدلية وتوصيل المنتجات حتى البيت.

يمكن شراء بعض المنتجات بخصم 50% على القطعة الثانية عند شراء القطعة الأولى وهذا العرض متوفر على منتجات شركة نوكس وهي الزيت الجاف ومرطب الشفاه وكريم التفتيح وكريم اليدين.

وكذلك على منتجات بايوديرما وهي كريم الحماية من الشمس ومنتجات روتين الترطيب بالإضافة إلى منتجات روتين التفتيح.

ولعشاق منتجات شركة يورياج فقد دخلت بعض المنتجات المختارة ضمن نفس عرض.

أما عن منتجات شركة أفين فنفس العرض متوفر على المنتجات الخاصة بروتين البشرة الدهنية من الغسول وكريم الترطيب وواقي الشمس.

كما تقدم صيدليات النهدي منتج حصرى جديد وهو كريم الوجه بالأحماض والزيوت الطبيعية من نوكس ومن نفس المجموعة سيروم البشرة بفيتامين سي وبذور الشيا.

ولأن جمال البشرة يبدأ من الداخل توجد منتجات الفيتامينات اللازمة لصحة الشعر والبشرة.

فيوجد خصم 20% على القطة الثانية عند شراء مكمل بيوتي الشعر والأظافر. الروتين المناسب لكل بشرة بالإضافة إلى عروض صيدليات النهدي بتقديم خصومات على المنتجات توجد خدمة جديدة متوفرة لديهم.

وهي الكشف عن مشاكل البشرة وعيوبها عن طريق باركود موجود في المجلة. وعن طريق هذا الباركود يتم عمل الآتي: تحليل البشرة لاكتشاف نوعها وما تعاني منه من تجاعيد وخطوط دقيقة. واكتشاف التصبغات واحمرار الوجه. بالإضافة إلى اللمعان وإشراقة البشرة. وبعد فحص وتحليل البشرة يتم اختيار المنتجات المناسبة لها والموجودة في صيدليات النهدي.

وأخيرًا يتم اختيار روتين مناسب لكل بشرة ومخصص لها لاستهداف المشاكل التي تعاني منها وعلاجها والعمل على تحسين مظهرها. الوسوم عمر شويل - جدة عروض صيدليات النهدي في السعودية على منتجات العناية بالبشرة وغيرها - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض صيدليات النهدي في السعودية على منتجات العناية بالبشرة وغيرها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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