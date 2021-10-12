نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف “تسوق بالخمس ريالات” عروض العثيم السعودية الأسبوعية سارع والحق الخصومات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم السعودية الأسبوعية التي ينتظرها العديد من المواطنين القاطنين على أراضي المملكة، تعود إليكم من جديد مع إجازة نهاية الأسبوع وتتضمن مجموعة كبيرة من المنتجات الطازجة ذات الجودة العالية والأسعار التنافسية، ومع تزايد عمليات البحث الدورية عن هذه العروض التي تُقدم بخصومات كبيرة تصل حتى 50% قمنا بإعداد تقرير تفصيلي عن المنتجات المتاحة لهذا الأسبوع والتي منها المواد الغذائية، الخضروات والفواكه، المعلبات والأجبان، الأدوات الكهربائية، السمن والزيوت، مواد التنظيف والعناية بالبشرة وغيرها الكثير والكثير من المنتجات التي يحتاج إليها كل منزل.

عروض العثيم السعودية الأسبوعية

اعتادت إدارة هايبر ماركت العثيم على عمل عروض أسبوعية تتضمن خصومات كبيرة على عدد كبير من المنتجات التي يطلبها المستهلكين ويأتي ذلك ضمن خطة الموضوعة لضمان إرضاء الجماهير والحرص على تلبية متطلباتهم واحتياجاتهم المختلفة.

هذا وتأتيكم عروض العثيم السعودية هذا الأسبوع في أيام العطلة الجمعة الموافق 8 سبتمبر والسبت 9 سبتمبر وتشتمل على عدد كبير من المنتجات والعروض الخاصة منها عرض أسعار مجنونة Crazy Prices، عرض تسوق بالخمس ريالات، وعرض 1+1 مجاناً.

عرض أسعار مجنونة

عرض أسعار مجنونة هو أحد العروض التي تحرص إدارة العثيم على توفيره بشكل دوري للعملاء ويشتمل على هذا العرض على تشكيلة متنوعة من المنتجات الرائعة بنصف الثمن ومنها:

جبن رومي فيكتو مصري، مكدوس، بصل أحمر، حلاوة طحينية هالي سادة، تفاح رويال جالا، زود فتيت علبة، كيك يمامة غندور فانيليا كاكاو.

محضر طعام مولينكس، مضرب بيض مع عجانة كولين، غلاية مياه فيليبس 1.7 لتر، قدر ضغط باصرة 15 لتر، خلاط مولينكس 1.5 لتر.

عرض تسوق بالخمس ريالات

وأحد عروض العثيم السعودية المتوفرة في عطلة نهاية الأسبوع عرض تسوق بالخمس ريالات فيمكنك الحصول على مجموعة كبيرة من المنتجات عالية الجودة بخمس ريالات ومضاعفاتها، ومنها:

تونة كاتش مي زيت دوار الشمس، صابونة دوف وردي، شامبو بانتين تموجات تناسق، زيت نخيل نباتي للقلي، دجاج ساديا مجمد.

جلنة فيكتو فيتا، جبنة فيكتو اسطنبولي، حلاوة طحينية سادة، حلاوة حلواني مع فستق، مرتديلا أمريكانا بقري.

يمكنكم الأن الاستمتاع بالخصومات والتخفيضات الكبيرة المتاحة حالياً على هذه المنتجات وذلك من خلال زيارتكم لفروع العثيم المنتشرة على مستوى المملكة العربية السعودية أو من خلال طلبها من الموقع الرسمي أو تليفونياً لتصلكم بأسرع وقت ممكن عبر خدمة التوصيل المجاني للمنازل.

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