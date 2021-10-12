شوف أحدث عروض ساكو السنوية بخصوماتها الهائلة تحت شعار أسعارها لقطة ويازينها فرحة لا تفوتها Saco

عروض ساكو السنوية الكبرى تقدم أحدث وأهم العروض بخصومات أكثر من رائعة على مختلف أنواع الأجهزة والمعدات الضرورية والمهمة. كما نقدم لكم أحدث المزايا والتخفيضات على اكسسوارات الحمام، وأجود أنواع الخزن. كما تقدم ساكو مجموعة هائلة ومميزة على مختلف المفروشات كالمفروشات الداخلية والمكتبية، والمعدة للألعاب وغيرها الكثير بأسعار خيالية تعرف عليها من خلال المقال.

أحدث عروض ساكو السنوية بخصوماتها الهائلة تحت شعار أسعارها لقطة ويازينها فرحة لا تفوتها Saco

تقدم متاجر ساكو أحدث العروض الهامة والمذهلة على مختلف أنواع الخزن لحفظ أكثر الأشياء أهمية، حيث تعتبر جودتهم عالية وأكثر حماية.

احصل على خصم 80.75 ريال على خزنة رقمية ماركة هوني ويل، حيث أنها تعمل بالأرقام، وتزن 8.7 كيلو. بسعر 299 ريال بدلاً من 379.75 ريال سعودي.

خصم 400 ريال على أجود وأفضل أنواع الخزن، خزنة رقمية مضادة للحريق ماركة STARTECH ، ووزنها 89 كيلو. بسعر 1799 ريال بدلاً من 2199 ريال سعودي. كمكما يمكنك الحصول عليها بالتقسيط عن طريق دفع قسط شهري 300 ريال على مدار 6 أقساط.

أقوى عروض ساكو Saco على أفضل أنواع المفروشات الداخلية والخارجية

احصل على عرض التوفير من ساكو 700 ريال على طقم جلوس للحديقة معد بمقاعد ل 8 أشخاص مع طاولة لوضع عليها المشروبات وغيرها. بسعر 3299 ريال بدلاً من 3999 ريال سعودي.

خصم 200 ريال على طاولة طعام مزودة بستة من الكراسي تكفي 6 أشخاص. كم أن مقاس الطاولة 150*90*76 سم. بسعر 799 ريال بدلاً من 999 ريال سعودي.

حصري طاولة مستطيلة قابلة للطي لتخزينها بكل سهولة وعدم ازدحام المكان، بمقاس 90*80*71 سم. بسعر 129 ريال بدلاً من 169.75 ريال سعودي.

تخفيضات Saco الكبرى على كسسوارات الحمام

تقدم ساكو مجموعة مختلفة ومتنوعة من اكسسوارات الحمام بخصومات هائلة.

مقعد مرحاض بلاستيك، بسعر 29 ريال بدلاً من 39.75 ريال سعودي.

احصل على خصم 70 ريال على مغسلة أقدام، صنع في السعودية، بسعر 149 ريال بدلاً من 219 ريال سعودي.

طقم ملحقات للحمام، يتكون من أربع قطع، بسعر 69 ريال بدلاً من 79.75 ريال سعودي.

عروض ساكو السنوية الكبرى على المكاتب بمناسبة عودة المدارس