نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده على منتجات العناية الشخصية وخصومات تصل إلى 75% في المقال التالي

عروض بنده دائماً لا تخلو من التخفيضات على منتجات العناية الشخصية. حيث يهتم أبناء الشعب السعودي والمقيمين بالنظافة الشخصية ويفضلون دائماً شراء منتجات العناية بالشعر والبشرة للكبير والصغير. وبمناسبة الذكرى السنوية 43 لإنشاء بنده فإنها تقدم خصومات تصل إلى 75% على مئات المنتجات الموجودة في بروشور العروض وفي فروعها. ومع بدء الدراسة تزداد الحاجة إلى الإهتمام بالنظافة الشخصية نظراً لكثرة الخروج من المنزل والتعرق ووجوب الحفاظ على النظافة الشخصية لتفادي خطر فيروس كورونا المستجد. وفي السطور التالية نوضح لكم مجموعة من المنتجات المتوفرة في بروشور عروض بنده هذا الأسبوع وقيمة الخصم على كل منها. عروض بنده على منتجات العناية الشخصية خصم بقيمة 11 ريال على زيت تصفيف وتجميل الشعر إلفيف من لوريال سعة العبوة 100 مل بسعر 48.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

شامبو ألترا دو سعة 600 مل بسعر 18.95 ريال بدلاً من 26.95 ريال بخصم نقدي قدره 8 ريالات.

شامبو إلفيف عبوة 400 مل بسعر 11.95 ريال بدلاً من 22.25 ريال. وفر حتى 10.30 ريال عند الشراء.

عند شراءك بلسم إلفيف لتنعيم الشعر ومنحه الرطوبة واللمعان والطراوة سعة العبوة 400 مل بسعر 12.95 ريال بدلاً من 22.25 ريال سوف تحصل على خصم بقيمة 9.30 ريال. كريم تغذية الشعر ألترا دو أو إلفيف مقابل 19.95 ريال بدلاً من 23.95 ريال للعبوة سعة 200 مل.

شامبو برت بلس سعة 1000 مل بسعر 26.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال.

خصم بقيمة 12 ريال على شامبو او بلسم سيوس حيث تعرض الحبة بسعر 12.95 ريال بدلاً من 24.95 ريال.

شامبو فاتيكا 700 مل بسعر 15.5 ريال بدلاً من 23.95 ريال بخصم نقدي بقيمة 8.45 ريال.

احصل على شامبو/ ألترا دوكس غارنييه 400 مل او بديل الزيت 300 مل مقابل 11.95 ريال للحبة. اشتري قطعتين واحصل على اثنتين مجاناً من قناع فيرنيس بوست نيتروجينا 30 مل مقابل 27.90 ريال بدلاً من 55.80 ريال بخصم قدره 27.90 ريال.

سعر الحبة من بودرة معطر بوندس وزن 300 جرام فقط 6.95 ريال بدلاً من 11.95 ريال.

اشتري قطعة واحصل على الثانية مجاناً من مرطب شفاه فازلين وزن 4.8 جرام بسعر 11.5 ريال فقط بدلاً من 23 ريال واستمتع بخصم قدره 11.5 ريال سعودي.

كريم النهار بالفحم النقي بيوتانك 50 مل بسعر 36.25 ريال بدلاً من 51.95 ريال. عمر شويل - جدة عروض بنده على منتجات العناية الشخصية وخصومات تصل إلى 75% - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده على منتجات العناية الشخصية وخصومات تصل إلى 75% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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