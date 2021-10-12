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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اسواق العثيم اليوم وخصومات نصف الثمن مازالت مستمرة على أصناف محددة في المقال التالي
عروض اسواق العثيم اليوم السعودية، يعد هايبر عبدالله العثيم من ضمن الأسواق التي تقوم بعمل أكبر وأروع الخصومات والعروض على الكثير من المنتجات الغذائية والغير غذائية، كما يقوم الهايبر بتقديم العروض على الأجهزة الإلكترونية والمنزلية وغير هذا التي يريد العديد من الأشخاص السعوديين معرفة تلك العروض حتى يحصلوا على كافة ما يحتاجونه من كل المستلزمات.
عروض العثيم اليوم الاثنين في المملكة وتخفيضات حتى 50% مع استمرار عرض مضاعفات الخمس ريالات
عروض العثيم للجملة بالمملكة العربية السعودية
يكون سوق عبد الله العثيم المتواجد في المملكة العربية السعودية يستمر في أن يقدم الخصومات والعروض الكبيرة والمذهلة أثناء الشهر الحالي، كما أن الشعر الخاص بالهايبر هو أنه مستعد إلى العودة للدراسة والمدارس، كما أن السوق يقوم بتوفير العديد من المستلزمات والمنتجات التي يستهلكها الكثير من الأعمار الدراسية بالمدارس وغير ذلك، وكذلك مع توافر العديد من المستلزمات والمستحضرات الثانية.
عروض العثيم الاسبوعية بالمملكة
- عروض العثيم اليوم الاثنين كيلو جرام من الفلفل الأسود المطحون يكون بسعر 58.60 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم كيلو جرام من التمر التمارا السكري الرطب يكون بسعر 12.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية 4 قطع من الكريم دونات شوكولاتة يكون سعرها 7.95 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم 500 جرام من الكيك المدخن يكون بسعر 14.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين 1 + 1 من البسبوسة مع السمن الطبيعي يكون بسعر 27.50 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم 10 قطع من الزود كرواسون مع الزبدة ميني تكون بسعر 7.50 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم 5 + 1 بالمجان من فطيرة الشاي يكون سعرها 4.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم تورتة الشوكولاتة والكراميل ذات الحجم الوسط يكون بسعر 29.95 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب كيلو جرام من اللحم المفروم البقري البرازيلي المبرد يكون بسعر 22.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم 7 لتر من قدر الضغط نوعه بلاكستون سعرها يكون 55 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده 1.5 لتر خلاط نوعه هومر مع المطحنة 2 * 1 يكون بسعر 69 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم سعر الكيلو جرام من لحم العجل البلدي مع العظام يكون 28.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه الخبازة الكهربائية من النوع شولوكس يكون سعرها 169 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم سعر الكيلو جرام من اللحم العجل البلدي بدون عظم يكون 37.95 ريال سعودي.
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