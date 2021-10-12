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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مكتبة جرير للجوالات.. تشكيلة متنوعة من أيفون 13 الجديد وسامسونج وغيرها في المقال التالي
عروض مكتبة جرير للجوالات بالسعودية، تقوم jarir bookstore مكتبة جرير بتقديم الخصومات الرائعة والمذهلة في المملكة العربية السعودية، وأيضًا فهي تعتبر منافسة للمناطق الثانية، وتقوم بتقديم العروض على كافة الأدوات المنزلية والكهربائية وهواتف الجوال، حيث تقوم بتقديم الكثير من العروض على المستلزمات المدرسية التي تكون معروفة بمناسبة رجوع الدراسة مع الخصومات القوية جدًا، كما أن مكاتب جرير تعرف بالعروض والخصومات المذهلة التي تقوم بتقديمها من أجل منافسة الجميع بالمملكة العربية السعودية.
عروض جرير بالسعودية المجمعة وتخفيضات بالجملة على الجوالات واللابتوب ومستلزمات المكاتب
عروض الجوالات في جرير بالمملكة
مكتبة جرير أو التي تعرف باسم “شركة جرير” تعتبر من ضمن الشركات التي تأسست في عام 1974 بأنها تعد من إحدى المكاتب التي تكون حجمها صغير في الثمانينات، وكذلك فهي تعتبر من الشركات التي تختص في بيع بيع منتجات التكنولوجيا الاستهلاكية والمستلزمات، وأيضًا جميع المنتجات الخاصة بالأدوات المكتبية، وأيضًا الكتب مع العديد من المستحضرات الأخرى بمناطق متفرقة في الشرق الأوسط.
عروض جرير للجوالات السعودية
- تقسيط جوالات جرير هاتف من النوع سامسونج جالكسي ايه 52 بسعة 128 جيجابايت، 4 جي يكون بسعر 1062 بدلًا من 1249 ريال سعودي.
- عروض جرير ايفون وابل ايفون 13 برو بسعة 128 جيجا بايت باللون الأزرق من الجيل الخامس يكون 4699 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير سعر هاتف من النوع شاومي ريدمي 10 بسعة 128 جيجا بايت من الجيل الرابع، 6 جي يكون 749 ريال سعودي.
- jarir bookstore مكتبة جرير هاتف ابل ايفون 13 ميني بسعة 512 جيجابايت من الجيل الخامس، 5جي يكون بسعر 4799 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات سعر سامسونج جالكسي ايه 52 اس بسعة 128 جيجا بايت، 8 جي رام يكون 1659 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم هاتف من النوع شاومي 11 تي برو، 8 جي رام سعة 256 جيجابايت تكون بسعر 2499 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير سامسونج جالكسي اس 21 ألترا سعة 512 جيجا بايت يكون 4719 بدلًا من 5899 ريال سعودي.
- ايفون ١٢ جرير سعر هاتف ابل ايفون 13 ميني بسعة 128 جيجا بايت من الجيل الخامس يكون 3299 ريال سعودي.
- جرير ايفون وعرض ابل ايفون 13 ميني سعة 256 جيجابايت من الجيل الخامس باللون الوردي يكون بسعر 3799 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير سعر هاتف ابل ايفون 13 سعة 256 جيجابايت من الجيل الخامس باللون الأحمر يكون 4299 ريال سعودي.
- عرض جرير هاتف ابل ايفون 13 بلون سماء الليل سعة 256 جيجابايت من الجيل الخامس يكون بسعر 4299 ريال سعودي.
- عروض جرير شاومي 11 تي برو باللون البنفسجي بسعة 256 جيجا بايت يكون بسعر 2499 ريال سعودي.
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