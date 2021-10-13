نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عرض الخمسة ريالات ومضاعفاتها من أسواق العثيم تسوق كل ما تحتاجه في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم أسواق العثيم هذا الأسبوع مهرجان الخمس ريالات ومضاعافتها، حيث تتوافر جميع المنتجات المتوافرة داخل العروض بقيمة 5 ريالات أو مضاعفاتها، أيضًا يمكنك أن تحصل على بطاقات سنابل الخير بقيمة 100 ريال، لتهديها لمن تحب مباشرة من أحد فروع العثيم.

عروض العثيم

تشمل العروض تخفيضات تصل إلى 50% على أسعار بعض المنتجات، منها مساحيق الغسيل والمواد الغذائية والشاشات والهواتف والأجهزة المنزلية.

وبمناسبة عرض الخمس ريالات ومضاعفاتها تقدم أسواق العثيم عروض على مختلف منتجات الألبان المتنوعة المتاحة داخل أسواق العثيم، منها الجبن البراميلي تشيز لاند والجبن الرومي المصري فيكتو.

ولعمل أجمل أكلات وأطعم كبسة يمكنك أن تتسوق البهارات بأسعار مميزة داخل العرض، منها بهارات الكبسة بسعر 5 ريال والزعتر واللومي بسعر 15 ريال للكيلو الواحد من أي منهما.

يمكنك الحصول على علبة بسكويت سفوري أوري بسعر 10 ريالات فقد بدلًا من 12.75.

أيضًا تتوافر زجاجة زيتون هالي بحجم 750 مل بسعر 10 ريال بدلًا من 15.95 ريال.

يتوافر داخل العرض أيضًا ماكينة حلاقة GVC الرجالي والتي تعمل بالشحن بسعر 30 ريال للحبة، لعمل

عروض العثيم على الهواتف

ومن المنتجات المتوفرة داخل العرض، هاتف سامسونج أي 30 إس بسعر 510 ريال سعودي، وهو من الهواتف الشعبية التي لاقت نجاحًا كبيرًا عند طرحها في الأسواق، حيث يتميز بثلاث كاميرات خلفية ذات دقة تتراوح من 5 إلى 25 بكسل، ويتميز أيضًا ببطاريته من نوع ليثيوم بوليمر والتي تدعم الشحن السريع.

أيضًا إذا كنت تريد هاتف صغير بسعر بسيط للمكالمات فقط، فإن أسواق العثيم توفر داخل عرض الخمس ريالات ومضاعفاتها هاتف نوكيا 5310 بسعر 165 ريال فقط.

أيضًا إذا كنت تبحث عن هاتف بسعر بسيط وإمكانيات مناسبة يمكنك الاختيار بين هاتف لافا لافا واي 50 برو الذي يتوافر داخل العرض بسعر 325 ريال للحبة، أو هاتف تكنو كي إف 8 128 جيجا 4 رام.

بروشور عروض الخمس ريالات من العثيم

يسري عرض الخمسة ريالات ومضاعفاتها من أسواق العثيم من الساعة السابعة صباح يوم الأربعاء 7 ربيع الأول، ولمدة أسبوع، بمعظم الفروع.

مع ملاحظة أن الكمية محدودة من المنتجات المتوفرة داخل العرض لكل عميل، ويمكنك الاطلاع على كافة المنتجات المتوفرة داخل العرض عبر البروشورالتالي.

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