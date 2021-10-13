نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في مهرجان مضاعفات الخمس ريالات في المقال التالي

للأسبوع الثاني على التوالي تقدم أسواق عبد الله العثيم عروض العثيم مول المميزة ضمن مهرجان مضاعفات الخمس ريالات. حيث يمكنك التبضع من أسواق العثيم بمبالغ تبدأ من خمس ريالات فقط.كما يوجد في بروشور العروض العديد من الأصناف والمنتجات المخفضة من بينها الجوالات والأدوات المنزلية المختلفة. والإحتياجات المنزلية مثل شاشات التلفزيون وأدوات الطهي وشنط السفر المميزة. كذلك توجد تخفيضات كبيرة على الإلكترونيات تقدمها أسواق العثيم خلال هذا الأسبوع. عروض العثيم مول على التجهيزات المنزلية احصل على خصم مميز عند قيامك بشراء شاشة غمبيكس 32 بوصة إل أي دي سمارت من أسواق العثيم مقابل 649 ريال فقط.

يمكنك الآن شراء شاشة اورو ال أي دي سمارت 50 بوصة مقابل 1399 ريال.

متوفر الآن في العثيم مول شاشة أورو ال أي دي سمارت 55 بوصة مقابل 1499 ريال للحبة.

استمتع بصوت نقي ومميز مع سماعة ميكروديجيت بلوتوث مقابل 249 ريال للحبة.

مقابل 1629 ريال فقط يمكنك شراء شاشة إمبيكس ال أي دي سمارت 58 بوصة.

هاتف نوكيا 5310 بسعر 165 ريال.

جوال تكنو كي إف 8 برو 128 جيجا 4 رام مقابل 615 ريال فقط. شنطة سفر برايسنا ترولي المميزة مقاس 20 سم بسعر 85 ريال. بينما الشنطة من نفس النوع مقاس 24 سم بسعر 125 ريال. كما يمكنك الحصول على شنطة مقاس 28 سم مقابل 175 ريال فقط.

ثلاث مقاسات مختلفة من شنطة السفر ماي ترفل ترولي تكفي لحفظ الأمتعة خلال الرحلات المختلفة. متوفر مقاس 20 مقابل 84.95 ريال. كما يوجد مقاس 24 سم بسعر 104.95 ريال. أيضاً يمكنكم شراء شنطة مقاس 28 سم بسعر 124.95 ريال سعودي فقط.

احفظي أمتعتك وحاجياتك الشخصية من الضياع والسرقة مع شنطة سفر بارا جون ترولي الرائعة. استخدمي المقاس المناسب لاحتياجك الشخصي فيوجد مقاس 20 سم بسعر 75 ريال. كما يوجد مقاس 24 سم مقابل 135 ريال ومقاس 28 سم بسعر 175 ريال.

عبوة قفازات كاسابونيتا التي تحتوي على 100 حبة مقاس وسط متاحة الآن في othaim mall مقابل 29.95 ريال فقط. قدر ضغط العربي اي تي سي سعة 10 لترات متوفر بسعر 269 ريال للحبة.

احصلي على طقم قدور كاسا بونيتا بألوان رائعة الطقم مكون من 10 حبات بسعر 185 ريال فقط.

اصنعي الطواجن الشهية وأشهى الوصفات في الفرن مع طقم صواني فرن كاسا بونيتا المكون من ثلاث حبات بسعر 36 ريال فقط للطقم كاملاً. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في مهرجان مضاعفات الخمس ريالات - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض العثيم على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات في مهرجان مضاعفات الخمس ريالات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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