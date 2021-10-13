شوف عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra بخصم حتى 59% على موقع اكسترا اون لاين

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra بأكبر خصم على الإطلاق من أكسترا يصل إلى 59% على موقع اكسترا اون لاين الرسمي، والذي يضم كل الأجهزة التي قد تحتاجون إليها من كل الماركات، حيث نقدم لكم منها الخصومات التي تخص الأجهزة الذكية بكل أنواعها، والتي تجدونها على الموفع أو الفروع بتخفيض كبير حتى لفترة محدودة.

عروض اكسترا للجوالات والالكترونيات extra بخصم حتى 59% على موقع اكسترا اون لاين

تخفيضات اكسترا تهتم بعرض أكثر الأجهزة طلبًا في متاجر السعودية ، ونجد أهمهم الجوالات والشاشات وأجهزة الاب توب، حيث أنها من الأجهزة الذكية التي كثر انتشارها مؤخرًا من ماركات عديدة شهيرة، وفي الفقرات التالية نقدم لكم شرحًا وافيًا عن الأسعار وتخفيضاتها.

عروض اكسترا

تقدم اكسترا جوالات حديثة وذكية تضم أقوى التقنيات وأحدثها، كما أنها تركز في خصوماتها على جوالات شهيرة مثل هواوي huawei ، و سامسونج samsung ، و ايفون iphone ، و شاومي xiaomi ، فهي منن أكثر الجوالات تطورًا في الوقت الحالي، ونجد منها ما هو من فئات الفلاج شيب، وكذلك الفئات المتوسطة.

يقدم اكسترا ايفون أجهزة جوال ايفون 13 الجديد الذي تم إصداره هذا العام، وهذا بسعر مميز جدًا كما أنه يقدم للعميل مع الجوال هدايا مجانية قيمة تتمثل في اشتراكات وخصومات من أكسترا ، فبشرائك لجوال ايفون 13 iphone 13 سوف تحصل معه على اشتراك مجاني لمدة شهرين من osn ، مع باقة زين شباب 5 جي، بجانب خصم 205 على اكسترا اكسسوارات جوال ايفون 13 الذكي.

عروض اكسترا للجوالات

عروض مكتبة اكسترا

ابل ايفون 12 برو ماكس iphone 12 pro max ، جوال 5 جي لون ازرق، الإصدار 128 جيجا، بسعر 4599 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي بخصم 11.54%، مع هدية مجانية من اختيارك.

، جوال 5 جي لون ازرق، الإصدار 128 جيجا، بسعر 4599 ريال سعودي بدلًا من 5199 ريال سعودي بخصم 11.54%، مع هدية مجانية من اختيارك. ايفون 12 اكسترا برو ماكس، جوال 5 جي لون جرافيت، بسعة 128 جيجا، بسعر 4599 ريال سعودي بدل 5199 ريال سعودي بخصم 11.54%، بالإضافة إلى هدية مجانية.

أكسترا

في التالي اسعار الشاشات الحديثة والتي يمكن شراؤها بخدمة تقسيط اكسترا التي جذبت العديد من العملاء، حيث تجدون في الفروع تشكيلة متنوعة من الشاشات ذات المقاسات المختلفة 60 ، و 65 ، و75 ، 85 بوصة، كما أنكم تجدونها من أكبر شركات إنتاج الشاشات المتطورة، فهي شاشات ذكية ذات جودة عالية ستمكنكم من الإستمتاع بمشاهدة مميزة.

extra

شاشة ال جي lg مقاس 65 بوصة بسعر 8499 ريال سعودي بدلًا من 20999 ريال سعودي، بخصم خاص 59.52%.

شاشة ال جي مقاس 55 بوصة بسعر 2999 ريال سعودي بدلًا من 5299 ريال سعودي، بخصم خاص 43.4%.

شاشة كلاس برو مقاس 42 بوصة بسعر 799 ريال سعودي بدلًا من 1399 ريال سعودي، بخصم خاص 42.88%.

شاشة سوني مقاس 50 بوصة بسعر 2099 ريال سعودي بدلًا من 2999 ريال سعودي، بخصم خاص 30.01%.

اكسترا

تضم خصومات متجر اكسترا مختلف أنواع أجهزة اللابتوب التي توفر لكم أعلى التقنيات بأقل سعر، حيث تضم خصومات اكسترا اون لاين لابتوب ىبل ماك بوك ، و مايكروسوف microsoft ، و ديل dell ، واتش بي hp ، و لينوفو lenovo ، فهي من الماركات الشهيرة في المملكة العربية السعودية والتي تلاقي رواجًا كبيرًا في سوق اللإلكترونيات.

تخفيضات اكسترا

اتش بي دي اف 001 ان اكس لابتوب الكل في واحد بشاشة 23.8 بوصة ورام 8 جيجا مع ذاكرة 1 تيرا، بسعر 2599 ريال سعودي.

ابل اي ماك زي 12 ابل ام 1 بشاشة 24 بوصة ورام 16 جيجا مع ذاكرة 1 تيرا، بسعر 10299 ريال سعودي.

اديل انسبيرون5400 كور اي 5 بشاشة 23.8 بوصة ورام 8 جيجا بذاكرة 1 تيرا، بسعر 3999 ريال سعودي.

قدمنا لكم خصومات اكسترا للجوالات والالكترونيات بأكبر التخفيضات التي وصلت حتى 59% على مختلف أنواع الأجهزة، وتابعونا في مقالاتنا اليومية عن الخصومات والتخفيضات ليصلكم كل جديد منها.