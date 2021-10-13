حالات واتس اب عن الشتاء 2022.. بوستات وتوبيكات وصور جديدة للشتاء

حالات واتس اب عن الشتاء تكثر بشدة عند سقوط المطر وبداية البرد، نظرًا إلى تفضيل جميل الأشخاص لهذه الأجواء السحرية ورغبتهم في التعبير عنها ووصف ما يشعرون به خلالها، حيث يعد الشتاء فصل الحنين والحب والذكريات بمختلف أنواعها ولك شخص شعوره الخاص تجاه الشتاء وعالمه الذي تحمله إليه برودة الجو والأمطار، وقد بدأت هذه الحالات في الانتشار خلال هذه الأيام، بسبب التقلبات الجوية التي حدثت في بعض المناطق من أمطار وعواصف، وسنذكر بعض هذه الحالات.

حالات واتس اب عن الشتاء

يوجد العديد من الحالات التي يتم نشرها في الشتاء، ومن أكثر الحالات المتداولة ما يأتي:

إن الشتاء مؤلم حقًا يسقط المطر مع الحنين لما يسبب الأوجاع.

بالرغم من شدة القسوة التي تأتينا من البرد ألا إن له داخلنا اشتياق كبير.

إن الشتاء ما هو إلا حنين في هيئة أجواء عامة.

يشبهك الشتاء يا أحب الأشخاص إلى قلبي، شديد البرودة وله ليل طويل.

أشعر بالحنين إلى الشتاء وكافة الأوقات التي يتم قضائها به.

أشعر بالشوق إليك مثلما تشتاق الصحاري للشتاء والسحب الكثيفة.

تشبهين الشتاء لك رائحة الأمطار واشتياقي للغيوم.

في أفضل فصل في العام نذوب في النوم ونرى الأحلام الوردية، إنه عشق الشتاء.

يضم الشتاء ذكريات وحنين لمن ذهبوا بعيدًا عننا، وبالرغم من قسوته يظل أجمل الفصول.

حالات عن ليل الشتاء

هناك الكثير من الحالات التي تُكتَب من أجل التعبير عن الشتاء، ومن هذه الحالات ما يأتي:

إن للشتاء ليل طويل وشديد الملل.

إن جميع ما في ليل الشتاء يأثر من يظل مستيقظًا خلاله.

بالرغم من طول ليل الشتاء فإنه ليس كافي للتعبير عن كل ما يكمن في داخلي.

يا ليت الشتاء يأتي وتأتي أنت معه.

إن ليل الشتاء يتشابه مع إحساسي بارد وثقيل وشديد الهدوء.

إن البرد الذي يأتي ف صباح كل شتاء لا يسعر به سوى من يمتلئ بالاشتياق خلال الليل.

صور وخليفات عن الشتاء 2022