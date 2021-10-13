“دعاء النبي المستجاب”.. دعاء المطر والبرق والرعد ردده الآن

دعاء البرق والرعد من الأدعية المفضلة التي تنتشر في حالة تغير الأجواء وانتشار البرق والرعد والعواصف، وقد كان الرسول عليه أفضل الصلاة وأرقى السلام يردد العديد من الأدعية في حالة سقوط المطر وانتشار الرعد والبرق، للوقاية من شرها واللجوء إلى الله وطلب العفو والغفران، حيث تعتبر أجواء الشتاء هي أكثر الأجواء المميزة التي يستحب فيها الدعاء والتقرب إلى المولى، كما يعرف فصل الشتاء بأنه فصل تحقيق الأمنيات.

دعاء البرق والرعد

هناك الكثير من الأدعية التي يتم ترديدها عند البرق والرعد، ومن هذه الأدعية ما يلي:

سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.

اللهم إني أسألك يا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يشغله سمع عن سمع يا من لا يبرمه إلحاح الملحين، اللهم أني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء.

يا لطيف، يا لطيف الطف بي بلطفك الخفي و أعني بقدرتك، اللهم أني أنتظر فرجك وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك لا إله إلا الله الرحمن الرحيم.

اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

أكثر الأدعية المستجابة عند البرق والرعد

يفضل ترديد الأدعية في حالة وجود البرق والرعد لأنها تعد من ساعات الاستجابة، ومن أفضل هذه الأدعية ما يأتي:

اللهم زدنا إيمانًا لك ويقينًا بك واستسلامًا لقضائِك وقدَرِك اللهم اجعلها رحمة علي العباد والبلاد اللهم لا تجعلها عذابا علي أحد يارب العالمين سبحانك أنت اللطيف فالطف بعبادك يالطيف”.

اللهم مُنزل الكتاب ومُجري السّحاب وهازم الأحزاب، مع الدعاء للنفس.

اللهم ربّ السموات السّبع، ورب الأرض، ورب العرش العظيم، ربّنا وربّ كل شيءٍ، فالق الحَبّ، والنّوى، ومنزّل التّوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شرّ كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهمّ أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظّاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضِ عنا الدَّين، واغننا من الفقر.

دعاء المطر