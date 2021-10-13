طريقة عمل عجينة البيتزا بمكونات متوفرة لدى الجميع

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محمد سياف - ابو ظبي - طريقة عمل عجينة البيتزا سريعة وناجحة وبمكونات متوفرة لدى الجميع هي رغبة الكثير، تعد البيتزا من أكثر الأكلات شهرة في العالم، التي يحبها الكبار ويستمتع بها الأطفال، تعد البيتزا من الأطباق الإيطالية التقليدية، وحتى تستمتع بطعم البيتزا الأصلي عليك عملها بالمنزل .

طريقة عمل عجينة البيتزا بالمكونات التالية:

7 أكواب من الدقيق.

2 كوب ونصف من ماء دافئ.

6 معالق كبيرة من زيت نباتي( زيت الزيتون).

2 معلقة صغيرة من الخميرة سريعة التخمير.

معلقة صغير من السكر الأبيض.

معلقة ونصف صغيرة ملح.

طريقة تحضير سريعة لعجينة البيتزا:

نحضر وعاء كبير للعجن. نضع الماء الدافئ ونضيف عليه الخميرة الفورية والسكر ونقلبهم حتى تمام الذوبان ونترك الخليط 5 دقائق حتى تظهر فقاعات هواء على سطح الخليط لنتأكد من تفاعل الخميرة. بعد ذلك نقوم بمزج الزيت والملح والدقيق معاً. ونضع خليط الخميرة على مكونات الدقيق. وبعد الانتهاء من مزج المكونات جيدا نبدأ في العجن اليدوي 10 دقائق أو باستخدام العجان الكهربائي. ومن ثم نقوم بدهن سطح العجينة بالزيت ونغطي العجينة ونتركها تختمر لمدة ساعة على الأقل. وبعدها تصبح العجينة البيتزا جاهزة نقسمها ونبدأ بفرد العجينة ووضع الإضافات الذي ترغب به.

هناك العديد من الإضافات لعجينة البيتزا

بعد فرد العجينة حتى يصبح سمكها نصف سم توضع صلصة الطماطم على سطح العجين و إضافة جبنة موزاريلا وبعد ذلك تختلف الإضافات حسب رغبة.

كما يمكنك إضافة قطع الدجاج أو اللحمة المفرومة أو الجمبري الجاهز أو شرائح النقانق.

إضافة أنواع الجبن المختلفة.

وإضافة بعض حلقات البصل.

وشرائح فلفل الألوان.

وشرائح عيش الغراب (المشروم).

ويمكنك أيضًا إضافة رشة زعتر.

وكذلك إضافة البعض من شرائح الزيتون.

هناك العديد من أنواع البيتزا وتختلف باختلاف الإضافات الحشو، حيث تتميز هذه العجينة بأنها خفيفة وسريعة وتستخدم للعديد من الوصفات الأخرى، قد تستغرق مدة طريقة عمل عجينة البيتزا 10 دقائق.