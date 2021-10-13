شوف جرير يخفض سعر ايفون 12 و 12 برو و12 برو ماكس.. جرير ايفون 12

انخفض سعر ايفون 12 وايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس بنسبة تتجاوز الـ12% عن الأسعار المعلنة في يونيو 2021، وتستمر مكتبة جرير في تحديث اسعار منتجات شركة أبل لديها وفق تغييرات السوق التي تفرض أسعار جديدة على الشركات والمنتجات.

ويعتبر iphone 12 أحد أهم الهواتف في تاريخ الهواتف الذكية ذلك لأنه كان أول هاتف في العالم يحتوي على جدار الحماية بالغ القوة على الشاشة لمنع تعرضها للكسر أو للتلف بسبب الصدمات والخدوش.

جرير ايفون 12

سعر iphone 12 بسعة 256 جيجا باللون الأسود هو: 3899 ريال.

وفي الوقت نفسه سعر ايفون 12 برو بسعة 256 جيجا باللون الأسود أو الذهبي أو الفضي أو الأزرق هو: 4499 ريال.

وكذلك انخفض سعر iphone 12 pro max بسعة 256 وأصبح الآن 4999 ريال.

عروض مكتبة جرير

وفي الوقت نفسه تستمر مكتبة جرير في إطلاق عروضها وخصوماتها باستمرار لجميع السعوديين، وعروض مكتبة جرير اليوم هي خصومات تصل إلى 48% على بعض المنتجات وفيما يلي بعضا منها.

شاشة سامسونج 65 بوصة بدقة 4k بخصم 48% ليصبح سعرها هو: 4799 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك خصم 17% على هاتف سامسونج جالاكسي s 21 الترا بسعة 256 ليصبح سعره: 4999 ريال.

وكذلك هناك خصم بنسبة 11% على ايباد برو 12.9 ليصبح سعره اليوم: 6599 ريال.

بالإضافة إلى خصم 18% على ايباد برو 11 وسعره اليوم هو: 3499 ريال.

وفي الوقت نفسه هناك خصم 13% على سامسونج جالاكسي نوت 20 الترا بسعة 256 جيجا وسعره اليوم هو: 3499 ريال.

عروض التقسيط لدى جرير على ايفون 12

يمكن تقسيط هواتف ايفون من جرير حتى 36 شهر، ويمكنك الاتصال للاستفسار على الرقم التالي:

920000089 من أي مكان داخل المملكة السعودية.

أكثر مزايا iphone 12 جاذبية

يحتوي الهاتف على إمكانية الشحن السريع 50% في حوالي نصف ساعة.

وفي الوقت نفسه شاشة الهاتف منيعة ضد الخدوش بفضل طبقة حماية قوية تم دعم الهاتف بها لإبقاء سلميًا في بعض الظروف القاسية.

الهاتف يحتوي على face ID للتعرف على الوجوه وفتح القفل الشاشة بسهولة وسرعة.

إمكانية الشحن اللاسلكي بدون استخدام أي أسلاك.

كاميرا الهاتف بجودة خرافية بدقة 12+12 ويمكنها تصوير الفيديوهات بدقة 4k.

سعر ايفون 11 في السعودية