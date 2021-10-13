نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية 13 أكتوبر 2021 تسوق بخمس ريالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية 13 أكتوبر 2021 والتي بدأت منذ صباح اليوم الأربعاء، وتستمر حتى الثلاثاء المقبل الموافق 20 أكتوبر 2021 غير مسبوقة حقاً، حيث قدمت أسواق العثيم تخفيضات كبيرة لإمكانية التسوق لشراء احتياجات المنزل الرئيسية بدءاً من خمس ريالات فقط، عروض العثيم هذا الأسبوع تتيح للكثير من العملاء التسوق لشراء الكثير من الأغراض بسبب الأسعار والخصومات الكبيرة التي تم توفيرها لكل العملاء، من جميع الفئات، كذلك يمكنكم الحصول على خصومات أكبر في حال كنتم من عملاء اكتساب، تعرف على أحدث عروض العثيم اليوم بصفحة واحدة بالتفصيل.

عروض العثيم الأسبوعية 13 أكتوبر 2021

أسعار منافسة جداً تقدمها أسواق عبد الله العثيم هذا الأسبوع بمناسبة فصل الخريف، تشمل تلك الأسعار 5 و 10 و15 و20 و25 ريالاً للمنتج حسب نوعه، وبالتالي توفيراً كبيراً في أسعار الأغذية والمتطلبات الشهرية التي تشمل الأجبان واللحوم والدجاج والفواكه والخضروات والحلوى أيضاً.

مقابل خمس ريالات يمكنك أن تقوم بشراء شبكة من البصل الأحمر، أو كيلو من التفاح جالا، أو كيلو من البرتقال فالنسيا أو كيلو من الرمان أو شبكة من الثوم، أو كيلو جرام من الليمون الفيتنامي، أو 2 قطعة من الجاتوه، أو زود باوند كيك بطعم الفانيليا أو فطيرة الشاي 5 حبات مع واحدة مجاناً، أو كيس من زنجبيل مجدي أو بهارات الكبسة السعودية من نفس الماركة أيضاً.

أما مقابل 10 ريالات، فيمكنك شراء الكثير من الخيارات الأخرى، مثل 5 علب من الفاصوليا البيضاء من فيكتو أو ويبي كريم 2 حبة أو بسكويت صافوري بكريمة الفانيليا، أو مناديل مطبخ من ماركة ركس 8 رول، أو زجاجة زيت زيتون هالي، أو بامية مجمدة لاتينا 2 كيس، أو كيلو من الحمص الحب أو 5 أكياس من كزبرة مطحونة ماركة مجدي.

كما يمكنكم أيضاً مقابل 10 ريالات شراء طبق مكون من 16 حبة من الدوناتس الصغيرة، طبق 270 جرام من المعمول، أو 750 جرام كعك بالسمسم، أو كيلو جرام تمر خلاص النخيل من ماركة الذهبي أو ماركة القصيم أو غيرها من المنتجات.

أحدث عروض العثيم اليوم

فيما يلي آخر عروض العثيم لهذا الأسبوع: