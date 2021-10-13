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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض العثيم اليوم خصومات وتخفضيات “عرض تسوق بالخمس ريالات” في المقال التالي
أقوي عروض العثيم اليوم خصومات وتخفضيات تستعد سلسة فروع العثيم لمهرجان الطازج والقيام بتقديم أبرز العروض المحددة، وبمناسبة أيضاً افتتاح الفرع الجديد في الدمام بحي البادية، وفي الوقت الحالي يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية يومياً للتعرف عن أهم العروض المقدمة من أسواق العثيم بالمملكة ويعتبر الفرع الجديد هو الفرع 264 التابع للشركة، ويعتبر السوق من أهم الأسواق الموجودة بالسعودية وخاصة بمجال بيع المنتجات تجزئة ويشتهر المتجر بأنه صاحب أقوى عروض التخفيضات والخصومات على الكثير من السلع الغذائية والأدوات الكهربائية وأيضاً الإلكترونيات والكثير من السلع ونحن اليوم سوف نعرض عليكم أهم عروض التوفير والتخفيضات الخاصة بالمنتجات الموجودة في المتجر.
أقوي عروض العثيم اليوم خصومات وتخفضيات
يعتبر سوق عبد الله العثيم من أهم الأسواق والمتاجر التسويقية الموجودة في المملكة العربية السعودية، وسوف تستمر في تقديم الكثير من الخصومات والتخفيضات المتنوعة والعروض الضخمة خلال الشهر الجاري، كما أن المتجر يحرص على توفير الكثير المنتجات التي يستهلكها الكثير من الأشخاص بفئات عمرية متنوعة مع الحرص على توفير الكثير من المستلزمات والمستحضرات على مدار طوال أيام الأسبوع، وجميع المنتجات بجودة عالية وجميعها بأسعار رائعة غير قابلة للمنافسة، وتقديم الكثير من التخفيضات والخصومات الهائلة على كافة العروض الموجودة بأسواق العثيم.
كتالوج عرض أسواق العثيم
لكل من يرغب في اغتنام الفرصة يجب عليه متابعتنا بالسطور القادمة من أجل التعرف على كتالوج عروض العثيم اليوم:
- يوجد في متجر العثيم شاي الربيع بوزن 200 كيس بسعر 20 ريال بدلاً من 39,50 ريال.
- يوجد به دجاج مجمد برديكس بوزن كيلو بسعر 105 ريال بدلاً من 134,95 ريال سعودي.
- مسحوق غسيل تايد 45 ريال بدلاً من 97,95 ريال سعودي.
- يوجد أفضل انواع من خليط الكيك بسعر 15 ريال بدلا من 17.50.
- جبنة زدني 900 جرام بسعر 15 ريال بدلا من 19.95 ريال.
- أفضل انواع من زيت الزيتون بسعر 15ريال بدلا من 29.90 ريال سعوديى.
- زبدة الفول السوداني بسعر 5 ريال بدلا من 7.75 ريال سعودي.
- فاصوليا بيضاء بسعر 10 ريال بدلا من 16.25 ريال.
- سمسم محمص صافي 15 ريال.
- ليمون اسود 15 ريال سعودي.
- سعر الكورن فلكس 15 ريال.
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