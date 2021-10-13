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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم ليوم الخميس وتحديث الأصناف لعرض التسوق بالخمس ريالات في المقال التالي
عروض العثيم ليوم الخميس، يتوافر في هايبر عبدالله العثيم عروض وخصومات رائعه تناسب الجميع، حيث إذا كنت تريد توفير احتياجات المنزل من الصابون والمكسرات والبهارات واللحوم والخضروات والحلويات والأجهزة الكهربائية والفواكه ومنتجات الألبان والمنتجات الغذائية والعصائر والمعلبات ومنتجات العناية بالشعر والبشرة، فكل ما عليك فعله هو زيارة الفرع الأقرب لك وسوف تحصل على خصومات لا مثيل لها.
عروض اسواق العثيم اليوم وخصومات نصف الثمن مازالت مستمرة على أصناف محددة
عروض العثيم الاسبوعية
يتساءل المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة عن عناوين فروع هايبر عبد الله العثيم، حيث يتواجد في الدمام والأحساء وجدة وحفر الباطن والقصيم وأبها والرياض وتبوك ومكة والمدينة المنورة، وتستطيع الاستفادة من الأقسام المختلفة لهذا الهايبر كما يمكن الحصول على احتياجات المنزل والمنتجات الغذائية وحفاظات الأطفال والأجهزة الإلكترونية من خلال زيارتك للفرع الأقرب لك.
أحدث عروض مهرجان الطازج العثيم
- عروض العثيم كيلو البصل الأحمر يبلغ سعره 1.85 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين كيلو المكدوس يبلغ سعره 17.85 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم كيلو الجبنة الرومي فيكتو مصري يبلغ سعره 26.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية كيلو الحلاوة الطحينية السادة أهالي يبلغ سعره 9.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين كيلو تفاح رويال جالا يبلغ سعره 4.95 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم ارز المسخرة بسمتي 10 كيلو يبلغ سعره 48.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم قدر ضغط كهربائي إمجوي 6 لتر يبلغ سعره 169 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم محضر طعام مولينكس ٢.٤ لتر يبلغ سعره 219 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب مضرب البيض مع عجان كولين يبلغ سعره 49 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم خلاط مولنيكس واحد ونصف لتر يبلغ سعره 119 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده قدر ضغط باصرة 15 لتر يبلغ سعره 99 ريال سعودي.
- عروض الاثنين العثيم غلاية مياه 1.7 لتر يبلغ سعره 69 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاسبوعيه صابون دوف وردي يبلغ سعره 15 ريال سعودي.
- عروض العثيم الطازج اليوم شامبو بانتين حجم العبوة 60 مل يبلغ سعره 15 ريال سعودي.
- عروض الطازج من العثيم زيت نخيل ليالي للقلي واحد ونصف لتر يبلغ سعره 10 ريال سعودي.
- عروض العثيم مول دجاج ساديا مجمد 800 جرام يبلغ سعره 10 ريال سعودي.
- عروض العثيم القصيم 2 كيلو خيار يبلغ سعره 5 ريال سعودي.
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