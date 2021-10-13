نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو هايبر ماركت شاشات بأرخص الأسعار وأوفر عروض لولو ماركت السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوى عروض لولو ماركت شاشات الأن ولفترة محدودة من يوم 13 أكتوبر 2021 وحتى 23 أكتوبر، وتتضمن العروض شاشات بجودة عالية الوضوح، لتتمتعوا بمشاهدة مختلف المباريات والأفلام، ولا يقتصر الأمر على تخفيضات شاشات لولو ماركت فقط بل يوجد ملحقات الشاشات أيضًا، وكل ذلك متاح في lulu hypermarket بالإضافة إلى خصومات كبرى وهدايا مجانية على المنتجات.

عروض لولو هايبر ماركت شاشات

مختلف أحجام شاشات التلفزيون تجدونها في عروض لولو هايبر ماركت، وشاشات من نوع Ultra HD، والتي تتميز بدرجة عالية من الوضوح وإلى جانب ذلك يُمكنكم الحصول على جهاز استقبال الأقمار الصناعية هدية مجانية عند شراؤكم شاشة LG ذات حجم 55 بوصة، وهناك المزيد من العروض على شاشات 4K التي تتميز بوضوح الألوان وحتى أدق التفاصيل مثل شاشة TCL ذات حجم 50 بوصة، وشاشة ايكون 50 بوصة.

شاشة تلفزيون LG 4KUHD Smart، حجم 55 بوصة، بسعر 3249 ريال سعودي بدلًا من 8499 ريال سعودي.

شاشة ذكية اندرويد من TCL 4K، حجم 50 بوصة، بسعر 1899 ريال سعودي بدلًا من 2399 ريال سعودي.

شاشات لولو ماركت

عرض حصري من لولو ماركت على شاشة تلفزيون ذكي من سوني حجم 55 بوصة، بجودة عالية ودقة 2160×3840 بيكسل، تأتي مع 4 منافذ HDMI، وأيضًا شاشة اندرويد من سكاي ورث، وتتميز بكونها شاشة LED، مما يجعل الألوان واضحة وتتميز بدرجة عالية من السطوع، بالإضافة إلى التصميم المميز للشاشة ذو السُمك النحيف للغاية مقارنةً بأنواع الشاشات الأخرى.

شاشة تلفزيون سوني 4K Google Smart، حجم 55 بوصة، بالإضافة إلى ريسفر نادكو ميني HD، بسعر 3699 ريال سعودي بدلًا من 3999 ريال سعودي.

شاشة سكاي ورث اندرويد 4K UHD LED، حجم 50 بوصة،ب سعر 1799 ريال سعودي بدلًا من 2299 ريال سعودي.

لولو هايبر ماركت

أسعار ملحقات الشاشات في لولو هايبر ماركت هى الأوفر على الإطلاق، ويُمكنكم التمتع بأفضل تجربة أثناء مشاهدة البرامج المختلفة والأفلام، وذلك من خلال اقتناء جهاز ساوند بار الذي يُعد أحد ملحقات الشاشة التي تمنحك صوت نقي وتعمل كمكبر للصوت في نفس الوقت، وهناك تخفيضات على أسعار مكبر الصوت من امبكس وايكون.

مكبر صوت امبكس بسعر 369 ريال سعودي بدلًا من 399 ريال سعودي.

ساوند بار من yamaha بسعر 849 ريال سعودي بدلًا من 1040 ريال سعودي.

عروض لولو السعودية

شاشات ايكون الأن في نشرة عروض لولو المستمرة حتى يوم 23 أكتوبر 2021، بأحجام مختلفة للشاشات تبدأ من 40 بوصة وحتى 75 بوصة، للاختيار من بينها حسب ما يتلائم مع المساحة المخصصة لشاشة التلفزيون في منزلك، وإليكم العروض: