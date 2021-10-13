شوف عروض جرير الشهرية خصم 60% علي كل المنتجات لفترة محدودة

عروض جرير الشهرية، يعمل هايبر على جرير على تقديم العروض وكذلك الخصومات الرائعة والمذهلة للغاية، كما أن تلك العروض يمكن أن تكون يوميًا أو كل أسبوع، حيث أن تلك الشركة صارت من ضمن الشركات المساهمة التي دخلت إلى السوق المالي في المملكة العربية السعودية عام 2003، وأيضًا المقر الرئيسي لشركة جرير يكون في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

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عروض جرير الشهرية

شركة جرير أو التي تعرف باسم “مكتبة جرير” تم تأسيس هذه الشركة في عام 1974 بأنها مكتبة حجمها صغيرًا في الثمانينات، حيث أن شركة جرير تعتبر من ضمن الشركات التي تختص في منتجات التكنولوجيا الاستهلاكية، وكذلك فهي متخصصة في جميع المستلزمات التي تخص المكتبة وأيضًا الكتب مع العديد من المنتجات الأخرى في أماكن الشرق الأوسط.

عروض جرير المملكة العربية السعودية

خصومات جرير اليوم سعر هاتف ابل ايفون 13 ميني بسعة 128 جيجا بايت من الجيل الخامس 13 ميني بسعر 3299 ريال سعودي. تخفيضات جرير الشهرية هاتف ابل ايفون 13 برو سعة 256 جيجابايت باللون الذهبي من الجيل الخامس يكون بسعر 5199 ريال سعودي. تنزيلات جرير الأسبوعية هاتف من النوع اوبو رينو 6 برو سعة 256 جيجابايت من الجيل الخامس يكون بسعر 2999 ريال سعودي. عروض جرير اليوم سعر هاتف سامسونج جالكسي A3 سعة 32 جيجا بايت، 3 جي رام يكون 475 ريال سعودي.

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خصومات جرير اليومية ابل ايفون 13 برو بسعة 1 تيرا بايت من الجيل الخامس سعره يكون 7199 ريال سعودي. خصومات جرير الشهرية ابل ايفون 13 ميني بسعة 512 جيجا بايت، 5 جي رام من الجيل الخامس بلون ضوء النجوم يكون بسعر 4299 ريال سعودي. تخفيضات جرير اليوم سعر هاتف سامسونج A52 اس 5 جي بسعة 128 جيجا بايت، 8 جي رام يكون 1659 ريال سعودي.

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