- 1/3
- 2/3
- 3/3
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية في المقال التالي
عروض بنده السعودية، يكون سوق بنده مستمر في أن يقوم بتقديم أقوى وأكبر العروض والخصومات أيضًا، فيقوم بتقديم تلك العروض يوميًا أو أخرى أسبوعيًا، بحيث أن العديد من الأفراد السعوديين ينتظرون تلك العروض، بسبب أنها تعتبر من أكبر وأقوى العروض المذهلة جدًا التي تقوم بتوفيرها شركة بنده على جميع المستلزمات والمنتجات الغذائية.
عروض بنده الأسبوعية خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام ألحق الخصومات
عروض بنده السعودية
خصومات بنده على السلاسل الكبيرة والكثيرة المتخصصة في البيع من خلال التجزئة بالمملكة العربية السعودية، وكذلك في جمهورية مصر العربية، حيث أن هذه الشركة تعد من إحدى الشركات الرائدة في قطاع الخاص بمجال التجزئة وذلك في عام 1978، كما تم وصول العمال في السوق نحو عشرون ألف موظف حتى يلبوا كافة متطلبات الزبائن.
تخفيضات بنده اليوم
- تنزيلات بنده على صانعة الوافل من آريتي باللون الأحمر يكون سعرها 99 بدلًا من 139 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده 4 لتر من القلاية بدون الزيت من النوع بلاك أند ديكر تكون بسعر 329 بدلًا من 529 ريال سعودي.
- البوتجاز الخاص بالتسخين الموقد واحد من النوع بالسون يكون بسعر 109 بدلًا من 139 ريال سعودي.
- الخلاط اليدوي من أريتا يكون بسعر 119 بدلًا من 175 ريال سعودي.
- خلاط من النوع فيليبس يكون بسعر 109 بدلًا من 159 ريال سعودي.
- ميكروويف جيباس يكون بسعر 249 بدلًا من 329 ريال سعودي.
خصومات بنده
- عروض بنده اليوم 700 مل من الصابون المضاد للبكتيريا من ديتول يكون بسعر 32.95 بدلًا من 48.25 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده 200 مل من البخاخ المزيل للعرق الرجالي من نيفيا يكون بسعر 14.95 بدلًا من 21.95 ريال سعودي.
- 1000 مل من شامبو برت بلس يكون بسعر 26.95 بدلًا من 31.95 ريال سعودي.
- قراقيش الذرة بيوقلز مقدار 15 * 18 جرام يكون سعرها 13.50 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- 3 قطع من بطاطس الشيبس من النوع برينجلز يكون سعرها 11.95 ريال سعودي.
- سعر الكيلو جرام من الذرة يكون سعرها 6.95 ريال سعودي.
- كيلو جرام من الحمص الحب يكون سعرها 8.95 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده الأسبوعية خصم من 20 ل 60% أقوى عروض السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.