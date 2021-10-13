شوف أروع عروض العثيم الجديدة على السلع الغذائية بعروض ال5 وال10 وال15 وال20 ريال لا تفوتها

عروض العثيم تقدم أجدد عروضها على السلع الغذائية الضرورية لكل بيت. فالجميع يبحث عن الأساسيات والضروريات بأسعار تناسب جميع الفئات وخاصة الفئة الفقيرة التي تبحث عن أساسيات الحياة. لهذا تقدم لكم متاجر العثيم أفضل العروض والأسعار على مختلف أنواع السلع الغذائية بأسعار وعروض ال5 ريال، وال10 ريال، وال15، وال20 ريال. ومن خلال تصفحك للمقال سوف تتعرف على ما هي أهم العروض والخصومات.

أروع عروض العثيم الجديدة على السلع الغذائية بعروض ال5 وال10 وال15 وال20 ريال لا تفوتها

تقدم متاجر العثيم عروض وخصومات هائلة كما أنها تقدم أسعار تبدأ من 5 ريال سعودي على جميع السلع الغذائية.

خصم 3.85 ريال على بصل أحمر، 3 كيلو بسعر 5 ريال بدلاً من 8.85 ريال سعودي.

دجاج مجمد برديكس 10*1000 جم، للكرتون بسعر 105 ريال بدلاً من 134.95 ريال سعودي.

احصل على خصم 52.95 ريال على مسحوق تايد مركز أصلي، بوزن 7 كيلو جرام، لتنظيف الملابس. بسعر 45 ريال بدلاً من 97.95 ريال سعودي.

خصم 24.75 ريال على أرز الفارس سيلا بسمتي مزة هندي، بوزن 10 كجم، بسعر 50 ريال بدلاً من 74.25 ريال سعودي.

عروض العثيم القوية على اللحوم المختلفة والجبن

احصل على أفضل أنواع اللحوم الطازجة، لحم عجل بلدي بدون عظم، للكيلو بسعر 43.95 ريال سعودي.

لحم خروف بربري بالعظم، سعر الكيلو 53.95 ريال سعودي.

احصل على خصم نصف السعر على حلاوة حلواني سادة، سعر الكيلو 20 ريال، واحصل على كيلو أخر مجاني.

خصم نصف السعر على خلطة زبدة اماراتي، سعر الكيلو 15.95 ريال سعودي.

احصل على كيلو جبن تشيز لاند براميلي، سعر الكيلو 20 ريال سعودي.

أسعار العثيم مول على الفواكه والخضراوات الطازجة