شوف عروض سوا على باقات سوا من STC في السعودية.. لفترة محدودة

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عمر شويل - جدة شركة STC تطلق عروض سوا على باقات سوا في المملكة العربية السعودية وتتنوع الباقات بحيث تناسب جميع احتياجات السعوديين وتبدأ الباقات من باقة 30 سوا بلس دولية وحتى باقة سوا 240 ستار بلس، وتعد شبكة STC هي واحدة من أكبر شبكات الاتصالات في السعودية ويعتمد عليها يوميًا الملايين لإجراء المكالمات والدخول إلى شبكة الإنترنت وبالتالي الفيسبوك والواتس آب والماسنجر والسناب شات.

عروض سوا على باقات سوا من STC في السعودية.. لفترة محدودة

باقة سوا 30 بلس الدولية سعرها بعد الضريبة هو 40.25 ريال شهريا، وتمنح هذه الباقة 60 دقيقة صالحة للاستخدام دوليا لـ8 دول ومحليًا لجميع الشبكات.

وتعطي الباقة 1 جيجا للاستعمال على كافة مواقع التواصل الاجتماعي و للاشتراك أرسل 8116 إلى 900.

وفي الوقت نفسه هناك باقة سوا 75 ريال لايك بلس stc 5g بسعر 86.25 ريال وتعطي 500 دقيقة داخل الشبكة وخارجها.

وتمنح الباقة 10 جيجا بايت للاستعمال على شبكات التواصل الاجتماعي و للاشتراك أرسل 7090 إلى 900.

وهناك أيضا باقة سوا 100 ريال فليكس بلس بسعر 115 ريال وتعطي 250 دقيقة صالحة للاستخدام دوليا ولـ 21 دولة ومحليا لجميع الشبكات.

كما تمنح الباقة 25 جيجا بايت متاحة للاستعلام على منصات التواصل الاجتماعي و10 جيجا تصفح مواقع وللاشتراك أرسل

7095 إلى 900.

ينتهي عرض باقة سوا 100 في 12 ديسمبر 2021

وكذلك هناك باقة سوا 170 بوست بلس بسعر 195.5 ريال وتعطي الباقة انترنت لا محدود و1000 دقيقة للمكالمات خارج الشبكة.

وتعطي الباقة 50 جيجا انترنت لشبكات التواصل الاجتماعي و25 جيجا للانترنت العادي للاشتراك ارسل 7115 إلى 900.

باقة سوا 240 ستار بلس بسعر 276 ريال وتعطي هذه الباقة مكالمات لا محدودة داخل الشبكة وخارجها كما تعطي:

انترنت لا محدود وللاشتراك أرسل 7240 إلى 900.

بسعر 276 ريال وتعطي هذه الباقة مكالمات لا محدودة داخل الشبكة وخارجها كما تعطي: انترنت لا محدود وللاشتراك أرسل 7240 إلى 900. وهناك أيضا باقة 115 ريال بسعر 132 ريال تمنح مكالمات داخل الشبكة لا محدودة وكذلك 1000 دقيقة مكالمات خارج الشبكة بالإضافة إلى 25 جيجا بايت شبكات تواصل للاشتراك أرسل 7115 إلى 900.

طريقة الاشتراك في عروض باقات سوا

يمكنك الاشتراك في الباقات المشار إليها من خلال التوجه إلى أحد فروع الشركة المتواجدة في كافة أنحاء المملكة وطلب الاشتراك.

وفي الوقت نفسه يمكنك الاشتراك من خلال الدخول إلى تطبيق Stc واختيار باقة سوا المراد الانتقال إليها والضغط عليها.