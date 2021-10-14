شوف عروض لولو اليوم في السعودية أوفر عروض الأجهزة الكهربائية والشاشات الذكية lulu market

عروض لولو اليوم في السعودية أوفر عروض على أسعار الأجهزة الكهربائية الكبيرة والصغيرة، بالإضافة إلى الخصومات وتخفيضات لولو lulu hypermarket على أسعار الشاشات التلفزيونية الذكية الأكثر طلبًا ومبيعًا في الوطن العربي والسوق السعودي، تعلن سلسلة متاجر لولو ماركت بجميع أنحاء المملكة العربية السعودية عن الخصومات والتخفيضات الأسبوعية في مجلة عروض لولو المتاحة على موقع لولو أون لاين، والتي يمكنكم الشراء من خلال والحصول على ما ترغبون به من منتجات الكترونية وسلع غذائية خلال عدة ثوانٍ وإتمام عملية الشراء بسهولة، وننقل لكم أهم العروض وأفضل الخصومات والتخفيضات الحصرية من كبرى متاجر السعودية وفيما يلي تخفيضات لولو هايبر ماركت.

عروض لولو اليوم في السعودية

يمكنكم الإختيار بين العديد من إصدارات الشاشات الذكية التلفزيونية، والتي تتنوع ما بين الإستخدامات التقنية والتي تستخدم في أداء وظيفي متعدد للمشاهدة والألعاب والشاشات العرض وغيرها، كما أنها تتفاوت في سعرها وفقًا لما تحتويه من مميزات وعيوب وغيرها، تمتعوا بالشحن المجاني حتى باب المنزل في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية مع خدمة الشراء عبر موقع لولو ماركت أون لاين، والذي يتيح لمستخدميه العديد من المزايا الشرائية ويمتاز بتعدد طرق الدفع عبر البطاقات الإئتمانية أو طرق الدفع النقدي عند الإستلام لكل من يرغب بذلك.

شاشة ايكون الذكية 75 بوصة عالية الوضوح والتي تتميز بجودة نقاء عالي للصورة والفيدو، فهي تعمل بتقنية 4K Ultra HD، وتدعم شبكة نتفلكس أيضًا بسعر 2999 بدلًا من 5499 ريال سعودي لفترة محدودة.

شاشة أيكون الذكية 58 بوصة + حامل التلفاز القوي، تتمتع بصورة ممتازة وجودة نقاء ووضوح عالي، وتدعم شبكة نتفلكس بالإضافة إلى تقنية 4K Ultra HD، بسعر مذهل 1699 بدلًا من 2499 ريال سعودي.

لولو ماركت السعودية اليوم

تتيح سلسلة متاجر لولو lulu والمنتشرة عبر مختلف مناطق السعودية وخاصةً المنطقة الشرقية عروض الأجهزة الكهربائية بأقل الأسعار، وتتضمن مجموعة مختارة من الأجهزة الكبيرة مثل الثلاجات والغسالات الفوق أوتوماتيك والبوتجازات، كما أنه تضم فئات عالية الجودة وعلامات تجارية تركت أثراً كبيراً في أذهان المستهلكين من شركة LG، وشركة White Westinghouse، وفيما يلي تفاصيل العروض.

ثلاجة LG 15.4 قدم بسعر 3099 بدلًا من 3999 ريال سعودي.

غسالة LG سعة 7 كيلو + مجفف LG بسعر 2999 بدلًا من 5099 ريال سعودي.

غسالة ملابس فول اوتوماتيك من وايت ويستنجهاوس 7 كيلو بسعر 999 بدلًا من 1249 ريال سعودي.

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