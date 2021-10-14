شوف خصومات 60% على الجوالات في اكسترا السعودية اليوم

تعتبر اكسترا واحدة من أهم المتاجر المتواجدة في المملكة العربية السعودية وأهم ما يميزها هي أسعارها وخصوماتها على كافة الأجهزة الإلكترونية التي من بينها هواتف المحمول من أفضل الماركات العالمية على سبيل المثال الآيفون وهواوي وسامسونج وغيرهم الكثير من الأنواع الأخرى ومن خلال المقال التالي سنقدم إليكم بعضاً من الهواتف التي يتوفر عليها العرض.

عروض اكسترا على هواتف المحمول

سنقدم إليكم قائمة بأفضل أنواع الهاتف التي وفرتها إليكم اكسترا:

هواوي نوفا 7 آي بمساحة 128 جيجا متوفر باللون الأخضر مع ضمان لمدة سنتين ويصل حجم الشاشة إلى 6.4.

هاتف هواوي واي 5 بي بمساحة 32 جيجا متوفر باللون الأخضر.

تضم العرض على هاتف هواوي واي 6 بي بمساحة 64 جيجا متوفر باللون البنفسجي.

هاتف هواوي واي 5 بي بمساحة 32 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

تحتوي العروض على هاتف هواوي نوفا 7 آي، 128 جيجا بايت متوفر باللون ساكورا الوردي.

هاتف هواوي واي 6 بي بمساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأخضر.

تخفيضات اكسترا على الجوالات في المملكة العربية السعودية

تحتوي العروض على هاتف آبل أيفون 12 برو 5 جي متوفر بمساحة 256 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

تضم العروض على هاتف آبل أيفون 12 برو ماكس 5 جي متوفر باللون الأزرق يتسم بأنه مقاوم للمياه وحجم الشاشة 6.7 بوصة.

هاتف آبل أيفون 12 5 جي بمساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون البنفسجي مع شاشة بحجم 6.1 بوصة.

هاتف آبل أيفون 12 برو 5 جي متوفر بمساحة 128 جيجا بايت متوفر باللون الأزرق.

تضم التخفيضات على هاتف أوبو أيه 54، 128 جيجا بايت ومتوفر باللون الأسود ومعه ضمان المصنع سنتين.

تحتوي التخفيضات على هاتف أوبو أيه 54، مع مساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأسود.

هاتف آبل أيفون 12، 5 جي بمساحة 64 جيجا بايت متوفر باللون الأحمر مع ضمان لمدة سنتين.

تخفيضات اكسترا على هواتف المحمول

إذا كنتم ترغبون في الحصول على هاتف جديد يمكنكم التواصل مع اكسترا وستحصلون على أفضل أنواع الهواتف، يوجد لاكسترا أكثر من فرع في أرجاء المملكة العربية السعودية وجميعها تعمل على مدار الأسبوع دون حدوث أي انقطاع فالهدف الأساسي من اكسترا هو توفير الراحة لعملائها.