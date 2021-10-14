شوف المهرجان الكبير من أسواق السدحان وفضل العروض والمنتجات بأقوي الأسعار

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المهرجان الكبير من أسواق السدحان الذي ينتظره الجميع كل أسبوع يقدم لجميع عملائه تشكيلة مختلفة من الأرز البسمتي طويل الحبة أمريكي، تايلاندي، ملك الأرز، لعمل الكبسة وبخصومات رائعة، توفر من منتجات دو دجاج مجمد أربع عروض بأوزان مختلفة للكرتونه تناسب ميزانية كل منزل وتوفر أيضاً أكياس صدور دجاج طرية من دو أو داري 2 كيلو. عروض المهرجان الكبير من أسواق السدحان يوجد داخل المجلة عروض أبطال أمريكانا بأقل الأسعار، ساديا تقدم لكٍ تشكيلة مختارة ومتنوعة وتوفر كرتونه بأوزان مختلفة، يوجد أكياس حجم عائلي 2 كيلو سهلة الفتح والغلق متوفرة العروض بجميع فروع أسواق السدحان من يوم الأربعاء الموافق 13 أكتوبر 2021 حتي 20 أكتوبر 2021 الموافق 7 ربيع الأول 1443 هـ حتي 14 ربيع الأول 1443 هـ وحتي نفاذ الكمية. أفضل المنتجات من أسواق السدحان أصنعي الأرز البخاري في جميع مناسبتك بأرز أبو كاس أرز مزة هندي بسمتي 10 كيلو ب 59.95 ريال سعودي.

متوفر بقسم البقالة كيس بصل أحمر كيلو ب 3.95 ريال سعودي بدلا من 6.45 ريال سعودي.

حافظي على يدك عند غسيل الصحون وأشتري فيري سائل غسيل الصحون 1 لتر أو بلانتيوم ب 9.95 ريال سعودي بدلا من 15.75 ريال سعودي.

أذا كنتي من هواه عشاق الشوي متاح بالمجلة فحم سريع الأشتعال اورنيكس قطع الفحم 4.50 كيلو جرام ب 35.00 ريال سعودي بدلا من 44.90 ريال سعودي.

أشتري عبوة أقتصادية أوتو بلس مناديل للوجه 10 عبوات ب 19.95 ريال سعودي بدلا من 30.50 ريال سعودي. قسم الأسماك والمخبوزات سمك كنعد للكيلو ب 69.95 ريال سعودي بدلا من 89.95 ريال سعودي.

سمك سالمون نرويجي البيع لكامل الحبة بالكيلو ب 47.95 ريال سعودي بدلا من 65.75 ريال سعودي.

سمك شعور للكيلو ب 24.95 ريال سعودي بدلا من 41. 95 ريال سعودي.

سمك نقور للكيلو ب 15.95 ريال سعودي بدلا من 21.95 ريال سعودي.

روبيان وسط جهزي الأرز بالجمبري المميز بتوابلك الخاصة ب 23. 95 ريال سعودي بدلا من 40.95 ريال سعودي.

قدمي لضيومك بيتيفور دبلويكس الكيلو ب 19.95 ريال سعودي بدلا من 54.95 ريال سعودي.

كيك شوكولاتة وسط الحبة ب 29.95 ريال سعودي ب 29.95 ريال سعودي بدلا من 52.75 ريال سعودي.

مافي فانيليا علبة ب 5.95 ريال سعودي ب 5.95 ريال سعودي بدلا من 8.75 ريال سعودي.

كرواسون جبنة علبة 7 حبات ب 7.95 ريال سعودي بدلا من 12.00 ريال سعودي.

علبة قطع كيك ب 6.95 ريال سعودي بدلا من 9.95 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة المهرجان الكبير من أسواق السدحان وفضل العروض والمنتجات بأقوي الأسعار - ثقفني error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف المهرجان الكبير من أسواق السدحان وفضل العروض والمنتجات بأقوي الأسعار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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