انت الان تتابع تفاصيل خبر الهيئة العامة للترفيه تعلن موعد الفعاليات الكبرى خلال شهر أكتوبر في موسم الرياض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عن موعد جدول الفعاليات الكبرى الذي سيبدأ في 20 أكتوبر الجاري خلال فعاليات موسم الرياض التي ستنطلق في العاصمة الرياض تحت شعار تخيل أكثر ويستمر حتى 29 أكتوبر لسنة 2021.

فعاليات موسم الرياض

ستبدأ الفعاليات الذي سيزيد عددها عن 7500 فعالية الموجودة في 14 منطقة ترفيهية بمدينة الرياض على مساحة تصل 5.4 مليون متر مكعب بمسيرة افتتاحية وحفلة عالمية سيتم فيها تكريم أكثر من 200 نجم وعروض ترفيهية وفقرات موسيقية وكذلك مباراتين عالميتان لكرة القدم، وعرض Cirque de Glace كراون حول العالمي. ووجود فندق فاخر بسعة 100 غرفة ملحق به 15 مطعم ومقهى، بالإضافة أيضا إلى أكثر من 200 مطعم و70 مقهى عالمي و23 متجر لبراندات عالمية، بالإضافة إلى أكبر مسابقة كوسبلاي في المملكة ومعرض للمجوهرات والعطور Unique Jewelry Salon يعرض 250 ماركة عالمية من 20 دولة.

كما ستضمن انطلاق بوليفارد ونتروندرلاند وفعالية “WWE” ورياض سفاري بالإضافة إلى لقاءات في المصارعة الحرة.

وهناك أيضا أكبر مهرجان للألعاب الإلكترونية وألعاب الكمبيوتر، الجوال، الواقع الافتراضي وغيرها.

شروط فعالية مهرجان للألعاب الإلكترونية وألعاب الكمبيوتر، الجوال، الواقع الافتراضي

يسمح به لما يبلغ 6 سنوات فما فوق.

يلتزم حامل هذه التذكرة الموافقة على كافة الشروط والأحكام التي تطلبها الجهة المنظمة للفعالية.

يجب إضافة التذكرة إلى تطبيق توكلنا للتمكن من الدخول.

حامل التذكرة مسؤول عن التحقق من تاريخ الفعالية ووقتها ومكانها والعمر المفروض لحضورها كما يجب من حاملي التذكرة الوصول باكراً إلى موقع الفعالية، ويحق للجهة المنظمة أن ترفض دخول الأشخاص المتأخرين، وفي هذه الحالة لن يجوز لحامل التذكرة أن يطالب باسترداد سعر التذكرة أو طلب تعويض من أي نوع كان.

الإقرار والالتزام بلائحة المحافظة على الذوق العام.

قد يتم تفتيش حاملي التذاكر ومقتنياتهم الشخصية عند دخول موقع الفعالية، وسوف يتم مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، كما ستتم مصادرة كل مادة ترى الجهة المنظمة أو الجهاز الأمني في مقر الفعالية أنها خطرة أو يمكن أن يتم استخدامها لإلحاق الضرر بالمكان أو إفساد الفعالية. يمنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين إلى المكان. يوافق حامل التذكرة بصفته الحاضر لمكان الفعالية على الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية المسجلة التي فد يتم نشرها على شبكة الأنترنت. لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر (بما في ذلك حامل التذكرة) أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها. يمنع منعاً باتاً إعادة بيع التذكرة. للجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر برأي الجهة المنظمة مخالف.

اشتراطات دخول فعاليات موسم الرياض بوجه عام

التذاكر مربوطة في تطبيق @TawakkalnaApp وكذلك لن يدخل أحد أي فعالية بدون الربط بين التذكرة وتوكلنا لضمان سلامة الجميع.