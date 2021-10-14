نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده اليوم ولمدة ثلاثة أيام من هايبر بنده وخصم يصل إلى 60% من مجله بنده Panda في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لحضراتكم اليوم أفضل العروض الأسبوعية لهايبر بندة Hyper Panda بالمملكة العربية السعودية، حيث يعد الماركت من أفضل الماركتات الموجودة في الوطن العربي، وخاصة في منطقة الخليج العربي، وفي مصر، كما تقدم مجموعة بندة بجميع فروعها أفضل الماركات بأقل الأسعار الموجودة في الأسواق، ومن خلال موقع ثقفني لجديد العروض اليومية نقدم لكم عروض بنده اليوم بخصومات تصل إلى 60% على معظم المنتجات الموجودة بأقسام الماركت.

عروض بنده اليوم بخصومات تصل إلى 60% من هايبر بنده

تقدم بنده بفروع المملكة العربية السعودية خصومات خاصة على أسعار: كاتشب الطماطم من حدائق أوريانت، كما تقدم أيضاً خصم خاص على سعر لحم التونة الخفيف المفتتة في زيت دوار الشمس من ماركة ريم، وكذلك خصم خاص منهم على سعر الكركم الناعم من مجدي، وعلى سعر عبوات كاتشب الطماطم الضاغطة من ليير، كما يتوفر خصم آخر على سعر عدس المهباج، وعلى سعر عبوات الخل الأبيض والأسود من رنا.

خصومات هايبر بنده Hyper Panda اليوم من مجله بنده

يتوفر أيضاً بجميع الفروع: خصم خاص على سعر اللومي الحب، والليمون المجفف، وعلى سعر البابريكا الحلوة من مجدي، كما تجدون بالأقسام خصم خاص على سعر عبوات ورق العنب من ماركة فكتوريا، وغيره على سعر بهارات مهران العادية، وبهرات المسالا من مهران، وأيضاً يوجد خصم على سعر الفسدق القلب الني من المهباج، وعلى اللوز الأحمر الني، وعلى شرائح الجوز الني والبيكان من نفس الماركة.

عروض بنده الأسبوعية من موقع بنده Panda offers

متوفر أيضاً بفروع بنده بالمملكة: عرض مميز على سعر الفطر المقطع شرائح من تريفا، وغيره على سعر صلصة الشيبوتلي الحارة من قودي Goodi، كما يتوفر أيضاً عرض مميز على سعر ورق العنب من قودي، وغيره على سعر لحم التونة الخفيف المنقوع في زيت زيتون من نفس الماركة، وغيره على سعر الطماطم المهروسة الناعمة من قودي، وعلى سعر الفول المدمس حبة درجة أولى من لونا Luna، وعلى سعر عبوات المايونيز من مازيلا، كما لديهم عرض على سعر معجون الطهي الهندي.