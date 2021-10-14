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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف مهرجان عروض بنده الصفحة الرئيسية وخصومات خاصة لهذا الأسبوع من هايبر بنده Hyper Panda وموقع بندة في المقال التالي
عروض وخصومات خاصة ومميزة اليوم ولمدة أسبوع كامل من خلال مهرجان عروض بنده احتفالا بعيدها السنوي بجميع فروعهم بالمملكة العربية السعودية، وخصومات تبدأ من 20%، وتصل إلى 60% على أجود أنواع المأكولات الطازجة والمعلبة لكافة أقسام الماركت، ونقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني أحدث عروض بنده الصفحة الرئيسية من داخل مجله بنده.
عروض بنده الصفحة الرئيسية من هايبر بنده Panda
من داخل موقع بنده نقدم لكم اليوم أحدث وأفضل عروض بنده بصفحته الرئيسية، ومنها: خصم خاص على سعر الشعرية سريعة التحضير بالحجمين الصغير والكبير، كما يتوفر لديهم أيضاً عرض مميز على سعر بطاطس الشيبس الحار أو بالكاتشب من تسالي، وغيره على سعر عبوات التونة من بندة Panda، كما يتوفر لديهم بسعر مميز عبوات الكوكيز اللذيذة بالشكولاتة من ماركة Americana، وعرص آخر منهم على سعر لحم التونة الأبيض الفاخر في زيت دوار الشمس، وفي زيت الزيتون من بنده، وكذلك خصم على سعر عبوات حلوى تروللي.
عروض بنده بصفحة واحدة على المنتجات الغذائية
يقدم هايبر بنده أيضاً ضمن عروضه لهذا الأسبوع: خصم خاص على سعر المياه المعدنية من دالا، وغيره على سعر البطاطس الشيبس من برينجلز، كما يوفر أيضاً خصم مميز منه على سعر البطاطس الشيبس من ليز سناكس، وغيره على سعر حلوى شرائح البيتزا المطاطية من ترولي، وغيره على سعر البطاطس الشيبس المميزة من شيتوس، وشيبس دوريتوس بنكهاته المختلفة، وغؤره عل. سعر بطاطس الشيبس مميزة المذاق من ليز بنكهة كريمة الجبنة، كما يتوفر لديهم خصم آخر على سعر شيبس دوىيتوس بالطعم المكسيكي، وغيره على سعر بسكويت بي بي من المداح.
خصومات وتخفيضات خاصة من بندة حتى نفاذ الكميات
نستكمل مع حضراتكم باقي عروض هايبر بنده الأسبوعية، ومن بينها: عرض خاص على سعر خليط فطائر البانكيك بزبدة الحليب من بيتي كروكر، كما يتوفر لديهم خصم خاص على سعر خليط المولتن كيك شكولاتة من نفس الماركة المميزة، كما تجدون لديهم خصم على سعر خليط الكعك من بيتي كروكر، وعلى سعر خليط كيك الفانيلا من بيتي كروكر، وعرض على سعر عبوات الذرة الكاملة الحلوة من حدائق أوريانت، كما يتوفر لديهم خصم على سعر فول حب زين.
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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف مهرجان عروض بنده الصفحة الرئيسية وخصومات خاصة لهذا الأسبوع من هايبر بنده Hyper Panda وموقع بندة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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