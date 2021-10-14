شوف عروض بنده Panda هايبر بنده شهر أكتوبر الاحتفالات السنوية خصم 50%

عروض بنده Panda ، نتابع معا عروض الأسبوع الثالث من الاحتفالات السنوية لهايبر بنده، علي الاحتياجات المنزلية اليومية والأسبوعية، وأفضل عروض التوفير التي لا تقبل المنافسة، تسوق الآن بأقل الأسعار وجودة ممتازة، وعربات تسوق مجانية، بنده هو الأفضل بدون منازع، ويملك قاعدة جماهيرية كبيرة من العملاء، الذي أستطاع أن ينال ثقتهم منذ عشرات السنوات، خصومات تتجاوز ال 50% خلال شهر أكتوبر.

عروض بنده Panda هايبر بنده شهر أكتوبر الاحتفالات السنوية خصم 50%

المكرونة من الأطعمة الشهية المحببة لدي أفراد الأسرة، وتفضل ربة المنزل أن تعدها بشكل أسبوعي لعائلتها، لأنها سريعة التحضير، وتتطهي بأكثر من طريقة، بعيداً عن الروتين الممل، لذا دائما ما تتضمن قائمة المشتريات أكثر من نوع من المكرونة وهذا الأسبوع بقدم بنده هايبر عرض 2+2 من مكرونة إيطاليانوا وزن 400 جم أنواع منوعة ب 8،95 ريال فقط.

400 جم من السمن النقي إنتاج المراعي ب 14،95 ريال.

زيت الزيتون البكر لطهي الصحي والمذاق الفريد انتاج السوسن ب 9،95 ريال.

معجون الطماطم من المكونات الرئيسية في الطهي وتحضير صوص المكرونات والخضار المطهي عرض 1+1 المجموعة تتكون من 8 حبات ب 9،95 ريال.

عروض بنده

المايونيز من المنتجات الرائعة، لايتعلق الأمر فقط إضافته للطعام للحصول علي طعم مميز، لكن المايونيز يعتبر من المكونات الهامة للعناية بالشعر ويدخل في العديد من الوصفات الجمالية التي تمنح الشعر النعومة والقوة وحل سحري للقضاء علي قشرة الشعر والقمل، ويعالج إجهاد وجفاف الشعر الناتج عن إستخدام الصبغات بكثرة، يقدم بنده عرض علي مايونيز قودي ب 10،95 ريال.

عروض بنده Panda اليوم

عروض التوفير Panda علي الوجبات سريعة التحضير، تشكيلة جديدة من أمريكانا مخصصة للأطفال يطلق عليها Heroz، تحمل صور أبطال كارتونية جذابة للأطفال وتشجعهم علي تناول الدجاج، عرض 1+1 مجانا، سعر ناجت الدجاج سواء العادي أو الحار ب 12،95 ريال.