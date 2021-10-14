شوف أقوي مهرجان عروض من هايبر بنده للجوالات ومستلزمات المنزل حتي الثلاثاء 19 أكتوبر

أعلنت أسواق هايبر بنده عن أقوي مهرجان عروض على الجوالات والإلكترونيات ومستلزمات المنزل مع تخفيضات كبيرة على الأسعار وستجدون تلك العروض متوفرة في جميع الفروع التابعة لبنده في السعودية حيث انطلق هذا العرض يوم أمس الأربعاء وسوف يستمر حتي يوم الثلاثاء المقبل الموافق التاسع عشر من أكتوبر الجاري ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على كل ما جاء بهذا العرض المقدم من أسواق هايبر بنده في المملكة العربية السعودية.

أقوي مهرجان عروض هايبر بنده للجوالات والشاشات

جوال شياومي ريدمي نوت 10 اس يوجد بالعروض بسعر 899 ريال سعودي.

شياومي ريدمي 9 أي بسعر 389 ريال سعودي فقط.

خصم يصل إلى 500 ريال سعودي على تليفزيون إمبكس جلوريا 50 بسعر 1399 ريال سعودي بدلاً من 1899 ريال.

خصم بقيمة ألف ريال سعودي على تليفزيون سكاي ورث أندرويد 58 بسعر 1999 ريال سعودي بدلاً من 2999 ريال.

احصل على تليفزيون إمبكس جلوريا 65 بسعر 1899 ريال سعودي بدلاً من 2409 ريال.

تليفزيون هيتاشي 55 تقدمه بنده في عروضها بسعر 1299 ريال سعودي بدلاً من 1861 ريال.

لاب توب أسوس سيليرون بسعر 1099 ريال سعودي بدلاً من 1649 ريال.

كما يوجد ساعة لاسلكية أو كي بسعر 85 ريال سعودي فقط وسماعة لاسلكية روكسون وسماعة بلوتوث اكستريم وكابل اتش دي إم اي اتش بي

عروض مستلزمات وأجهزة المنزل

احصل على تخفيضات كبيرة ومتنوعة على عدد من أنواع الخلاط المقدمة ومنها خلاط كينود وخلاط يدوي براون . مكنسة كهربائية كليك أون بسر 99 ريال سعودي بدلاً من 139 ريال واحصل على غلاية فيليبس 1.7 لتر بنفس السعر. عجانة مولينكس 4 لتر بسعر 599 ريال سعودي بعد الخصم وخصم 200 ريال سعودي على محضر قهوة اسبر يسو اريتي ليكون سعره 549 ريال سعودي. قدر الضغط الكهربائي بالسون 6 لتر بسعر 229 ريال سعودي بدل من 399 ريال وخصم يصل إلى أكثر من 50% على قلاية بدون زيت فيليبس 1 لتر بسعر 329 ريال سعودي فقط.

كما يوجد عدد من الأجهزة الأخري ومنها غسالة بتعبئة علوية جيباس 10 كجم وغسالة بتعبئة علوية لون أبيض وايت وستنجهاوس 7 كجم وثلاجة كليك أون 48 لتر وماكينة تصفيف الشعر كليك أون وموزع ماء حار وبارد جيباس وغيرهم.